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هذا الحدث غيّرها جذرياً ولهذا السبب رفضت المشاركة بباب الحارة... تصريحات جريئة كشفتها أمل عرفة في زمن!

اخبار البرامج
2024-02-11 | 16:37
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هذا الحدث غيّرها جذرياً ولهذا السبب رفضت المشاركة بباب الحارة... تصريحات جريئة كشفتها أمل عرفة في زمن!
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هذا الحدث غيّرها جذرياً ولهذا السبب رفضت المشاركة بباب الحارة... تصريحات جريئة كشفتها أمل عرفة في زمن!

هذا الحدث غيّرها جذرياً ولهذا السبب رفضت المشاركة بباب الحارة... تصريحات جريئة كشفتها أمل عرفة في زمن!

استضافت الإعلامية راغدة شلهوب في هذه الحلقة من برنامج "زمن" الممثلة أمل عرفة عبر شاشة
الـ LBCI للحديث عن مواضيع عدة طبعت حياتها الشخصية والفنية.

وأثناء حديثها عن الدراما السورية، شددت عرفة على أنها ليست ناقدة فنية لكي تحكم على الأعمال الفنية الحالية، واعتبرت أن لجوء المنتجين السوريين إلى الدراما الشامية دائما يعكس ضعف المحطات المحلية التي لا تقبل عرض أي مشروع سوري درامي يعبّر عن الوضع الذي يعيشه يوميًّا المواطن السوري أو الظروف التي تواجهه. 

وعند الحديث عن مسلسل "باب الحارة" كشفت عرفة أنه عُرض عليها منذ أكثر من عشر سنوات دورًا ضمنه ، إلا أنها رفضته لأنه دور فتاة يبلغ عمرها 16 سنة، مضيفة أنها لا تطمح للتمثيل فيه لأن الأجزاء التي ما زالت تُنتج حتى اليوم هي استنساخ للمحتوى نفسه بهدف البيع.

كذلك، تحدثت عرفة عن مسلسل "شارع شيكاغو" الذي مثلت فيه سابقًا، وأوضحت بعض النقاط، كونه أثار الكثير من الجدل بسبب احتوائه على مشاهد قبلات حميمة، ورسائل مبطّنة ومشاهد تقبيل للقدمين... وقالت عرفة إن المشهد الذي قُبّلت خلاله قدمها لم تكن للتعبير عن إيحاءات جنسية بل للتعبير عن الاحترام وكانت حركة ارتجالية من الممثل أمامها.

وأضافت عرفة أن مشهد تقبيل قدمها عُرض في أولى حلقات المسلسل ومرّ حينها مرور الكرام، وبعد عرض أكثر من عشر حلقات عادت القبلة الى الواجهة وتصرت العناوين، وبسبب "غريزة القطيع" المتحكمة بمجتمعنا والافتقار إلى الوعي، انساق الجمهور وراء العناوين المبغضة ما أثار نوعًا من البلبلة، لذلك قالت الأخيرة إن أحدًا ما من داخل طاقم العمل، عاد وسرّب اللقطة هذه لكي يكسب العمل شهرة إضافية بسبب الضجة التي سيحدثها.   

كما أن عرفة لا تقبل بالقبلات أثناء التمثيل، لأنه على المخرج أن يجعل المُشاهد يعي أنه تحصل الآن أمورا حميمة بين الأشخاص ولكن من دون إظهارها، تمامًا مثل الجرائم، لكي لا تُخدش عين المشاهد، فعلى المخرج إظهار المشاعر بطريقة تليق بالعمل الفني، ولكنها تحترم كل الممثلين الذين يقبلون بها لأنها تحترم كل وجهات النظر.

وبالنسبة إلى الأعمال المعرّبة، كشفت عرفة أنه عُرض عليها دورًا من قبل ولكنها رفضته بسبب عدم قدرتها على الالتزام في البقاء في اسطنبول للتصوير، وهي مستعدة للقبول بأي دور يليق بها رغم ملاحظاتها حول هذه الأعمال التركية المعرّبة وفقًا لأهمية الدور والدخل. 

أما تعليقها على هذه الأعمال فهو عدم إعطاء الممثل المساحة الكافية لإضافة لمسته الخاصة على العمل والشخصية، إنما الأهمية فقط تُعطى لكي يكون العمل نسخة عن التركية، كما توقفت عرفة عند الأزياء، والماكياج والأمور الجمالية المبالغ بها في المشاهد كونها لا تشبه ربّة المنزل الشرقية.

وعندما خيّرتها الممثلة القديرة "سمارة نهرا" بين الكوميديا والتراجيديا، اختارت عرفة الكوميديا، مرجحة أن يكون سبب شحّ الأعمال الكوميدية مؤخرًا بسبب الأوضاع البائسة في سوريا ولبنان، كما كشفت أنها قامت بكتابة مسلسل كوميدي إلا أن المحطات فضّلت شراء مضمون درامي بدل الاتجاه إلى الكوميديا.

أما بالنسبة إلى المستقبل، فلا تخاف عرفة سوى من المرض والعجز، وليست لديها مشكلة مع علامات الكبر في السن إنما هي متصالحة مع نفسها، وتقوم من فترة لأخرى بتعديلات جمالية بسيطة، كما أنها أزالت مرة حقنة الفيلر من شفتيها بسبب عدم رضاها عن مظهرها أثناء تأديتها أدوارها.

وعند سؤال صديقتها "رولا موصلي" عن الحدث الذي غيّرها جذريًا، ذكرت عرفة فترة مرض والدها الملحن والموسيقي السوري، "سهيل عرفة" ووفاته، خصوصًا بعد حوار جرى بينهما، حيث قالت له "ابكِ، أنت لست جبلا"، وبكى والدها كالطفل الصغير وعانقها، وطلبت لحظتها رغم حبها الكبير له ألا يطوّل الله عذابه.

وفي نهاية الحلقة، ختمت عرفة بالرد على سؤال الممثل عبد المنعم عمايري الذي طُرح عليها من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، واكتفت بالقول إن لكل ممثل مساحته الفنية، لا أحد يلغي وجود الآخر، لذلك لم تختر أي ممثلة استطاعت التفوّق عليها حتى اللحظة، كما كشفت عن مشاركتها مع عمايري ونخبة كبيرة من الممثلين في مسلسل "أغمض عينيك تراني"، والذي سيُعرض قريبًا. 

لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا.

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