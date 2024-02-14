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قصة مغامِرة تتحدى أحكام المجتمع وسط تهديدات بالقتل... سام يطلب يد كريستين المتزوجة فهل تقبل عرض الزواج؟

اخبار البرامج
2024-02-14 | 14:56
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قصة مغامِرة تتحدى أحكام المجتمع وسط تهديدات بالقتل... سام يطلب يد كريستين المتزوجة فهل تقبل عرض الزواج؟
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قصة مغامِرة تتحدى أحكام المجتمع وسط تهديدات بالقتل... سام يطلب يد كريستين المتزوجة فهل تقبل عرض الزواج؟

قصة مغامِرة تتحدى أحكام المجتمع وسط تهديدات بالقتل... سام يطلب يد كريستين المتزوجة فهل تقبل عرض الزواج؟

بالتزامن مع عيد الحب، قام الإعلامي مالك مكتبي بمهمة جمع قلبي العشاق سام وكريستين في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج أحمر بالخط العريض عبر شاشة الـLBCI.

وفي التفاصيل، بدأت الحلقة باتصال غامض بين مكتبي وكريستين حيث طلب من الأخيرة القدوم إلى استوديو البرنامج، وقبلت بالتالي المجيء.

وفي هذا الوقت، استضاف مكتبي سام حبيب كريستين، وهو مخرج، كاتب مسرحي ومغنِّ، يهتم بمعالجة الناس من خلال الموسيقى وكانت كريستين من الأشخاص الذين لجؤوا إليه للمساعدة النفسية.

وفي هذا السياق، أخبر سام عن علاقته بكريستين المليئة بالمغامرات والشغف، موضحًا أن ما فعلته كريستين لا يعدّ خيانة لزوجها بالنسبة إليه، فهي متزوجة زواجًا شكليًّا، دام 18 سنة، وما دفع الأخيرة إلى الحفاظ على زواجها هو الاستقرار المادي، إلا أن حياتها كانت مليئة بالإهانات والمعاناة.

وعن تعارفهما، قال سام إنهما تعرفا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التعالج من خلال الموسيقى، وبدأت الأمور تأخذ منعطفًا آخرًا يتجه نحو الحب، العواطف والشغف.

وأكمل سام حديثه قائلًا إنه لم يتقبّل استمرار كريستين بعلاقتها مع زوجها وعلاقتها معه في آنٍ، فقام بحظرها على جميع وسائل التواصل الاجتماعي ما يمنع تواصلهما معًا، ولكن "عندما تعشق المرأة لا تتخلى عن الرجل الذي يحبها وتقوم بالمستحيل لكي لا تتخلى عنه"، فعادت وتواصلت معه بعد انفصاله عنها.

كذلك، كشف سام عن تعرّضه لمحاولة قتل مدبّرة من قبل زوج كريستين، والذي سبق أن هدد بقتله وتدمير عمله بحال لم ينفصل عن زوجته، واكتشف الأخير علاقتهما لأنهما كانا يلتقيان علنًا، كما سمع الكثير من الأقوال عنهما.

وعن هذا الزواج، عبّر سام عن الهمجية التي تتمتع بها شخصية زوج كريستين، بالإضافة إلى الإهانات وعدم الاستقرار الذي كانت تتحمله كريستين، كما انفرض عليها هذا الزواج إذ أنها لم تتزوجه عن حب.

وفي الوقت الذي لا تعلم فيه كريستين ما يجري من حولها أو ما ينتظرها حتى، لبّت دعوة مالك وأتت إلى الاستوديو، وتجاوبت مع أسئلته علمًأ أنها لا تحب المفاجآت.

وفي هذا السياق، قالت كريستين إن الخيانة هي الطعن والغدر، أما ما يدفع المرأة تجاه الخيانة فهو الإحساس بالوحدة، الإهمال، انعدام الأمان والإهانات.

وتكلمت كريستين عن علاقتها بسام، والتي تعدّت مدة العام والشهرين، مضيفة أن مواقفه جعلتها تثق بهذه العلاقة رغم أنها قصيرة خصوصًا أنه لم يتخلى عنها رغم أنها شكّلت خطرًا على حياته، وهذا ما أعطى للأخيرة شعورًا بالأمان. 

ويُذكر أنه خلال حديث كريستين عن سام كان الأخير يستمع إلى حديثها من دون علمها، وعندما سألها مكتبي عن أجمل أغنية لها، "كل القصايد"، ظهر سام أمام كريستين وهو يؤدي الأغنية.

وفي لحظات مؤثرة ومليئة بالحب والفرح، تقدّم سام وطلب يد كريستين للزواج، ووافقت الأخيرة فورًا وحضنا بعضهما البعض.

لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا.

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