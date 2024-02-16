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معلومات تُكشف للمرة الأولى... ما علاقة السيدة فيروز بتسمية نجل الفنان الراحل جوزف ناصيف؟

اخبار البرامج
2024-02-16 | 14:10
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معلومات تُكشف للمرة الأولى... ما علاقة السيدة فيروز بتسمية نجل الفنان الراحل جوزف ناصيف؟
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معلومات تُكشف للمرة الأولى... ما علاقة السيدة فيروز بتسمية نجل الفنان الراحل جوزف ناصيف؟

في حلقة مميزة من برنامج "المسرح" أو The Stage تم عرضها عبر شاشة الـLBCI، أطلّت الإعلامية كارلا حداد مع تكريمٍ جديد للفنان اللبناني الراحل جوزف ناصيف.
 
وفي سياق الحلقة، استضافت كارلا حداد كلّ من شادي وزاد خليل، وهما ابنا الراحل جوزف ناصيف، حيث تحدثا عن ذكريات فنية وعائلية عاشاها مع والدهما.
 
وسألت كارلا حداد عن علاقة السيدة فيروز بتسمية ابن الفنان الراحل زاد، فأجاب الشاب المعني في الأمر (زاد) أن الشاعر والفيلسوف الراحل سعيد عقل كان مجتمعاً مع مجموعة من العمالة الراحلين عند ولادة نجل جوزف ناصيف، وتم فتح موضوع "زاد الخير" للرحابنة من بطولة فيروز.
 
عندها أشار سعيد عقل إلى أن اسم "زاد الخير" يُعتبر طويلاً، فقال لجوزف ناصيف: "خلص سمّي ابنك زاد" فاتفقوا جميعاً على هذا الاسم وبات اسم نجل الراحل "زاد".
 
ويُذكر أن جوزف ناصيف اشتهر بأغاني عدة أبرزها "لو بقدر انساكي"، "يا لور حبكي"، "يا زمان الماضي عود" و"بلاكي يا سمرا".

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جوزف ناصيف

السيدة فيروز

سعيد عقل

شادي وزاد خليل

المسرح

كارلا حداد

The Stage.

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