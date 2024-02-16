باسكال صقر عن ذكرياتها مع الراحل جوزف ناصيف: "مرة بلّش دوره ونسي السيجارة بإيده!"

في إطلالة خاصة، ظهرت المغنية اللبنانية باسكال صقر عبر برنامج "The Stage" مع الإعلامية كارلا حداد ليل الجمعة عبر شاشة الـLBCI، حيث شاركت خبرتها الفنية مع الفنان الراحل جوزف ناصيف.

وقالت باسكال صقر عبر خاصية الفيديو أنها اجتمعت مع الفنان الراحل جوزف ناصيف خلال مسرحية "وادي شمسين" للراحل الياس الرحباني بين عامي 1984 و1985، "وكان العمل معه مريح جداً".

وأضافت: "جوزف ناصيف كان من الكبار الذين تخرجوا من مدرسة الفنّ وكان يتمتع بالرقي والتواضع، ولم يخف من أي شيء وكان يبعث شعور الراحة بداخلي ويعطيني نصائح مهمة جدا".

وتابعت بالقول أن في إحدى المرات كان قد بدأ دوره في المسرحية ونسي أنه يدخن السيجارة، فدخل المسرح حاملاً إياها دون أن ينتبه للأمر وكان الأمر مضحكاً جداً.

وقالت باسكال صقر إنه كان يهمه رأي الناس خلال عملها معه والتفاعل معهم كان مهما جداً له.