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قدّم له أغنية بعد وفاته... غسان الرحباني يتحدث عن علاقته مع الراحل جوزف ناصيف: "كأن عم بحكي مع بيّ"

اخبار البرامج
2024-02-16 | 15:56
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قدّم له أغنية بعد وفاته... غسان الرحباني يتحدث عن علاقته مع الراحل جوزف ناصيف: &quot;كأن عم بحكي مع بيّ&quot;
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قدّم له أغنية بعد وفاته... غسان الرحباني يتحدث عن علاقته مع الراحل جوزف ناصيف: "كأن عم بحكي مع بيّ"

كشف الفنان غسان الرحباني خلال مشاركته في برنامج "المسرح" أو The Stage عن ذكرياته الجميلة مع الشخص الّذي اعتبره بمثابة والده، المُكرّم الراحل جوزف ناصيف.
 
وصرّح غسان الرحباني، وهو نجل العملاق الراحل الياس الرحباني، أنه يوجد قرابة بين عائلته وجوزف ناصيف. وبالتالي، فإن الأخير عرّف والده على والدته.
 
وأوضح أن الراحل يتحدّر من قرية ميروبا اللبنانية الواقعة في قضاء كسروان، وقال: "كان عندو أرزة كبيرة عمرها أكثر من 100 سنة كان يعزف تحتها العود والغيتار وكان عصامي ومرتب".
 
وتابع أنه أمضى 10 سنوات يعمل مع الراحل جوزف ناصيف في استديو صغير، واصفاً التجربة كأنه "كنت عم بحكي مع بيّ".
 
وعبّر الفنان غسان الرحباني عن محبته للراحل جوزف ناصيف، مشيراً إلى أنه ألّف أغنية "Hey Jo" الّتي نسب كلماتها له.

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