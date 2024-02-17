ليلى عبد اللطيف: تقاضيت 150 ألف دولار من سياسي لبناني وفي مليون دولار على الطريق!

إبتعاد السيد حسن نصرالله أم نهاية نتنياهو؟... هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف!

إبتعاد السيد حسن نصرالله أم نهاية نتنياهو؟... هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف!

قدّم له أغنية بعد وفاته... غسان الرحباني يتحدث عن علاقته مع الراحل جوزف ناصيف: "كأن عم بحكي مع بيّ"