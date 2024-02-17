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إبتعاد السيد حسن نصرالله أم نهاية نتنياهو؟... هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف!
اخبار البرامج
2024-02-17 | 15:11
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إبتعاد السيد حسن نصرالله أم نهاية نتنياهو؟... هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف!
إبتعاد السيد حسن نصرالله أم نهاية نتنياهو؟... هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف!
استضاف الاعلامي رودولف هلال في حلقة السبت 17 شباط 2024 من برنامج "المجهول" ليلى عبد اللطيف.
وخلال الحلقة، سألها الاعلامي ماذا تتوقع بشأن فلسطين. فقالت إنها ترى فلسطين حرة وستتعمّر من جديد.
وأضافت: "نتنياهو رح يكون بعيد عن الحكم. وما فيي قارن بين بطل عم بقاوم كرمال شعبه وأرضه وبين رئيس عم يقتل شعبه وأرضه. كرمال هيك أكيد سماحة السيد رح يكون المنتصر بهالمعركة".
لمشاهدة الحلقة الكاملة،
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