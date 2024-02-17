ماذا توقعت ليلى عبد اللطيف للبنان في الفترة المقبلة؟

ليلى عبد اللطيف: تقاضيت 150 ألف دولار من سياسي لبناني وفي مليون دولار على الطريق!

ليلى عبد اللطيف: تقاضيت 150 ألف دولار من سياسي لبناني وفي مليون دولار على الطريق!

قدّم له أغنية بعد وفاته... غسان الرحباني يتحدث عن علاقته مع الراحل جوزف ناصيف: "كأن عم بحكي مع بيّ"