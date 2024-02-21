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عانى الضعف الجنسي ووصف حالته بـ"السيارة الماشية وبتطفي" طيلة فترة الزواج... وهذا ما حصل له بعد 4 أعوام!

اخبار البرامج
2024-02-21 | 15:15
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عانى الضعف الجنسي ووصف حالته بـ&quot;السيارة الماشية وبتطفي&quot; طيلة فترة الزواج... وهذا ما حصل له بعد 4 أعوام!
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عانى الضعف الجنسي ووصف حالته بـ"السيارة الماشية وبتطفي" طيلة فترة الزواج... وهذا ما حصل له بعد 4 أعوام!

شارك ضيف الإعلامي مالك مكتبي في حلقة "أحمر بالخط العريض" ليل الأربعاء معاناته مع "الضعف الجنسي"، الّذي كان السبب وراء انفصاله عن زوجته.
 
في التفاصيل، أخبر زكريا أنه تزوج لمدة 4 سنوات، إلا أن الزواج لم يستمرّ بسبب وضعه الصحي في ما يخص الجنس، إذ يعاني من ضعف جنسي جعله يشعر بعد الثقة مع زوجته السابقة.
 
وأوضح زكريا أن المجتمع الشرقي لا يرحم أحداً وأنه ليس من الضروري أن يمارس الزوج علاقة جنسية مع زوجته في الليلة الأولى من زواجهما. وبالتالي فإن هذا الأمر يُشكل ضغطاً على الطرفين.
 
ووصف زكريا حالته كأنها "سيارة بتكون ماشية وفجأة بتنطفي"، الأمر الّذي تكرر مرات لا تُعد ولا تُحصى.
 
وعلى مرّ السنوات، قرر زكريا الهروب من الواقع وعدم التحدث عن المشكلة، على رغم من تقديم أصدقائه النصائح بشأن تغيير النظام الغذائي. كما استشار طبيبة مختصة عن هذا الموضوع إلا أنه "لم يتقبل وضعه".
 
بدورها، لم تشتك الزوجة طيلة السنوات الـ4 ولكنها في لحظة غضب عيّرت زكريا بحالته الصحية فضربها. ومنذ ذلك الوقت افترقا والآن صورها لا تفارقه يوميا.
 
وينتظر زكريا الآن أن تتم معالجته نفسياً وجسدياً للرجوع إليه وإتمام الزواج مرة أخرى.
 
لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا هنا.

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