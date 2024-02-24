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ميشال جحا في تصريح مثير للجدل: "النبي محمد كان مسيحي" (فيديو)

اخبار البرامج
2024-02-24 | 15:43
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ميشال جحا في تصريح مثير للجدل: &quot;النبي محمد كان مسيحي&quot; (فيديو)
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ميشال جحا في تصريح مثير للجدل: "النبي محمد كان مسيحي" (فيديو)

أطلّ الشاعر ميشال جحا مع الإعلامي رودولف هلال في حلقة جديدة من "المجهول" عبر شاشة الـLBCI حيث ناقش مواضيع سياسية ودينية واجتماعية ومثيرة للجدل.
 
وفي سياق الحلقة، كشف الشاعر أنه قرر كتابة قصيدة عن النبي محمد الّذي برأيه يتحدر من النصارى، أي الديانة المسيحية.
 
وقال ميشال جحا: "النبي محمد كان مسيحي"، مؤكداً أن هذه المعلومات من التاريخ وليست فقط مخصصة للشعر.
 
للاطلاع على المقطع كاملاً شاهدوا الفيديو أدناه.
 

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ميشال حجا

المجهول

تصريحات

النبي محمد

المسيح

تاريخ

رودولف هلال.

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