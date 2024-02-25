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"عبدو وعبدو محطة فاصلة في حياتي المهنية"... جورج خباز في زمن وهذا هو العمل الذي لديه تحفظات حوله!

اخبار البرامج
2024-02-25 | 16:31
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&quot;عبدو وعبدو محطة فاصلة في حياتي المهنية&quot;... جورج خباز في زمن وهذا هو العمل الذي لديه تحفظات حوله!
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"عبدو وعبدو محطة فاصلة في حياتي المهنية"... جورج خباز في زمن وهذا هو العمل الذي لديه تحفظات حوله!

"عبدو وعبدو محطة فاصلة في حياتي المهنية"... جورج خباز في زمن وهذا هو العمل الذي لديه تحفظات حوله!

استضافت الإعلامية راغدة شلهوب في هذه الحلقة من برنامج "زمن" عبر شاشة الـLBCI الممثل والكاتب المسرحي جورج خباز للحديث عن مراحل استثنائية طبعت زمنه الخاص. 

وفي هذا السياق، تكلم خباز عن عائلته وأجوائها المميزة والتي على الرغم من وضعها المادي المتواضع والضيق نوعا ما لم تتخلى عن أجواء الفرح وحب الحياة داخل المنزل، خصوصا بسبب خلفية أهله المنفتحة والمحبة للفن حيث أدّى والداه أدوارا تمثيلية في الكثير من المناسبات مع العديد من الممثلين الكبار كما أنهما تعرفا على بعضهما من خلال المسرح. 

وقال خباز إن الفن حرره في أوقات كثيرة من هموم الحياة وساعده على التعبير حيث كان يلتهي بالكتابة، وبما أن عائلته لم تعتمد أسلوب الضرب كعقاب بل كان يمنع الأخير من مشاهدة التلفزيون أو السينما والكتابة. 

وعن جورج الطفل الصغير، شرح خباز أن شخصيته تميزت بمرحلتين منفصلتين، حيث كان طفلا هادئا وحالما طوال الوقت ما قبل بلوغه العشر سنوات، أما من بعدها فانطلقت الشرارة المشاغبة والمندفعة داخله. 

كما أخبر خباز عما كان يفعله ضمن شهر أيلول من كل عام، حيث كان يجمع أولاد الحي في قريته البترون، ليسرقوا كمية خشب لا بأس بها من المبنى المجاور لبناء مسرح.

وعلى خشبة هذا المسرح، تنطلق مسرحية من تأليف وإخراج الطفل جورج، ويُدعى إليها أهالي القرية ويُطلب من كل شخص إحضار الكرسي الخاص به، كما أن تكلفة الدخول كانت عبارة عن لوح شوكولا، حيث تقوم مجموعة الأطفال بتقاسم الشوكولاتة على بعضها البعض بعد العرض. 

وفي التفاصيل، شرح خباز أن المحطة الأساسية التي تعرف عليه الجمهور من خلالها كانت تلفزيون لبنان حيث ظهر في مسلسل "شباب وبنات"، أما المحطة الفاصلة في حياته المهنية والتي عززت انتشار اسمه بين الجمهور فكانت المسلسل الكوميدي "عبدو وعبدو". 

وعند سؤاله عن مرحلة الغرور التي قد يُصاب بها الفنان عند ازدياد الأضواء من حوله، اعترف خباز أنه في مرحلة ما أُصيب بها عند تدريب الممثلين في كواليس المسرحيات حيث كان يغضب بسرعة أو يلجأ للنبرة المرتفعة ولكن ايمانه القوي ساعده في تخطي هذه المرحلة خصوصا عند ادراك أن كل شيء من حولنا هو عبارة عن مجد باطل. 

كذلك، أطل الممثل أسعد رشدان كمستشار أول في الحلقة حيث سأل خباز عن العمل الدرامي الذي يندم على المشاركة فيه، وقال الأخير في هذا السياق إنه لا يندم على أي من الأعمال التي شارك فيها ولكن لم يكن راضٍ كثيرا عن مسلسل "قصة حب" خصوصا لعدم استيفاء الشروط المطلوبة ولكن بالإجمال خباز راضٍ بنسب متفاوتة عن كافة أعماله الفنية. 

لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا.

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