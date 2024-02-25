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تصريحات قوية للممثل جورج خباز عن الزواج وكواليس مسلسل "النار بالنار"... وهذا ما يجمعه بالممثلة كاريس بشار!
اخبار البرامج
2024-02-25 | 16:45
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تصريحات قوية للممثل جورج خباز عن الزواج وكواليس مسلسل "النار بالنار"... وهذا ما يجمعه بالممثلة كاريس بشار!
تصريحات قوية للممثل جورج خباز عن الزواج وكواليس مسلسل "النار بالنار"... وهذا ما يجمعه بالممثلة كاريس بشار!
استضافت الإعلامية راغدة شلهوب في هذه الحلقة من برنامج "زمن" عبر شاشة الـLBCI الممثل والكاتب المسرحي جورج خباز للحديث عن مواضيع عدة خاصة بحياته الفنية والشخصية.
وأثناء الحديث عن مشاكل صحية لها علاقة برئتيه عاشها في طفولته جعلته يلتجئ أكثر للفن، شدد خباز على مدى تعلقه بوطنه والكنوز الفنية الموجودة على ارض الوطن.
وعند سؤاله عن السبب وراء خصوصية الحب في حياته، قال خباز إن موضوع كهذا هو موضوع خاص به وبالطرف الآخر في العلاقة، لا حاجة أبدا لكي تكون الأمور معلنة، كما ان الحب دائما موجود في حياته.
كما أجاب خباز على السؤال الذي يُطرح عليه دائما "لماذا تأخرت على الزواج"، حيث قال إنه لم يتأخر على ذلك وليس لديه طموح أن يصبح لديه اولاد، ولكن هذا لا يعني أنه إذا قرر الارتباط فهو لا يحب الأولاد، ولكن الموضوع لا يعد هاجسًا بالنسبة إليه، خصوصا أن الرغبة في الإنجاب تنبع من الخوف من الوحدة، عدم الاستمرارية وأحكام المجتمع.
وعن الأخبار التي كانت تُتداول عن علاقة حب تجمع بينه وبين الممثلة السورية "كاريس بشار"، نفى خباز هذه الإشاعة موضحا أن ما يجمع بالأخيرة هو علاقة صداقة قوية فقط.
وفي سياق الحلقة، تكلم خباز عن مسلسل "النار بالنار" حيث قال إنه راضٍ بنسبة لا بأس بها عن أصداء المسلسل الذي تميز بجرأته وواقعيته، كما أنه لم يلاحظ أي مبالغة في المشاهد بل على العكس ما يجري داخل مجتمعنا أخطر بكثير مما عُرض على الشاشة، ولكنه اعترف أنه كان بالإمكان أن تكون النهاية أقوى من ذلك.
وبالنسبة إلى المشاكل التي حصلت في كواليس ورشة عمل المسلسل بين الكاتب والمخرج، وانسحاب الكاتب في الحلقات الأخيرة، قال خباز أنه حاول أن يكون طرفا مصلحا ولكن لم ينجح حينها، كما أوضح أن المساحة كانت متاحة لتصحيح الممثل للسيناريو أثناء التصوير، حيث قام الأخير بتعديل الصياغة في مشاهد له، مثل مشهد اليافطة، مشهد وداع مريم ومشهد المناقشة بين عزيز وسارة.
وفي هذا الإطار، تكلّم خباز عن مسلسل "براندو الشرق" مستطردا في الحديث عن مهنية الممثلة "أمل عرفة" التي لم تطلب توسيع مساحة الدور على حساب المسلسل وحبكته، وعند حديثه معها عبر الهاتف أوضح لها أنه لن يكبر المساحة إنما سيعيد الصياغة بشكل يزيد من عمق الدور وأهميته حيث شددت الأخيرة على ترحيبها بالدور ومساحته المتواضعة وسعادتها بالمشاركة معه ضمن العمل، كما اختار خباز الممثلة "أنجو ريحان" لتأدية الدور لو كان سيختار ممثلة لبنانية.
كذلك، أطلت الإعلامية "دانيال قزح" كمستشارة في الفقرة حيث سألت خباز عما إذا كان انفتاحه نحو العالمية سيحرم الدراما المحلية والعربية من فنّه، كونه يشارك حاليا في بطولة فيلم ألماني إلى جانب العديد من الوجوه العالمية، فأجاب خباز أنه على العكس في صدد كتابة عمل درامي مكون من ١٥ حلقة ما بعد رمضان.
لمشاهدة الحلقة كاملة،
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