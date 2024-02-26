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ماذا كشف الممثل جورج خباز عن مسرحياته؟... وهذا رأيه بمسرحيتي "بروفيسور" و"هلق وقتا"
اخبار البرامج
2024-02-26 | 02:00
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ماذا كشف الممثل جورج خباز عن مسرحياته؟... وهذا رأيه بمسرحيتي "بروفيسور" و"هلق وقتا"
ماذا كشف الممثل جورج خباز عن مسرحياته؟... وهذا رأيه بمسرحيتي "بروفيسور" و"هلق وقتا"
استضافت الإعلامية راغدة شلهوب في هذه الحلقة من برنامج "زمن" عبر شاشة الـLBCI الممثل والكاتب المسرحي جورج خباز للحديث عن مواضيع فنية واجتماعية مهمة.
وشرح خباز أن السبب وراء عدم عودته إلى المسرح حتى بعد انتهاء وباء كوفيد-19 هو الأزمة الاقتصادية التي فرضت نفسها على الواقع اللبناني، ما سبب أزمة في تسعير البطاقات خصوصا أنه لا يرغب ان تكون الأخيرة غير مراعية للظروف المالية للعائلات اللبنانية، ولكن العودة أصبحت قريبة لأن الناس تأقلمت نوعا ما مع الظروف المحيطة والتسعيرات.
وعن أعماله المسرحية والتي بلغ عددها الـ١٦ حتى الآن، كشف أنه راض عن جميعها ولكن بنسب متفاوتة، "مش مختلفين"، "إلا إذا"، "مع الوقت يمكن"، "مطلوب" هي أعمال نالت رضاه بشكل كامل إلا أن مسرحيتي "بروفيسور" و"هلق وقتها" هما عملين بالرغم من شعبيتهما الكبيرة إلا أنه لا بمانع حاول إعادة صياغتهما للأفضل.
وكشف خباز أن جدته توفيت وهو في إحدى مسرحياته، أُجبر هو وخاله الممثل "غسان عطيه" على حضور مراسم الدفن والذهاب من بعدها الى المسرح لأنها التزامات كما أنه يلجأ إلى المسرح للهروب من الحزن.
وعن التعب الجسدي الذي تخلقه المهنة، ذكر خباز حادثة حصلت معه في كواليس إحدى العروض المسرحية، حيث شعر بعوارض شبيهة للذبحة القلبية أثناء العرض، ولكنه استمر في التمثيل إلى أن انتهى العرض حيث تم نقله إلى المستشفى ليتضح أنها علامات الارهاق.
كذلك، أطل خاله الممثل "غسان عطيه" كمستشار في الفقرة حيث سأله أنه بحال تم سحب موهبة خباز منه من خلال إحدى الآلات التكنولوجية في المستقبل فهل يتبرع بها لأحد، وكان ردّ خباز أنه لا يعطي موهبته لأحد سواه.
واختار خباز أن يتناول حبة النسيان لكي يستطيع حذف حادثة تفجير مرفأ بيروت من ذاكرته، كما قال إن فيلم "أصحاب ولا أعز" لا يستحق البلبلة التي حدثت بسببه فهو لا يخدش الحياء بل يظهر الواقع من جوانب مختلفة.
وفي الختام، أطل الممثل السوري "قصي خولي" من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث سأله عن حقيقة أذية نجومية الممثلين السوريين على نجومية الممثلين اللبنانيين وما هي التعديلات والإجراءات التي تُتخذ لإعادة الدراما اللبنانية المحلية على الساحة العربية.
وفي هذا الصدد، قال خباز إن الوجود السوري لم يكن السبب وراء الظلم الذي تعرض له الممثلون والدراما اللبنانية، وذلك لأن الانتاج السوري وسّع رقعة الدراما السورية وعزز انتشارها في المحيط العربي، أما بالنسبة إلى الدراما اللبنانية فبدأت تعود نحو السكة الصحيحة بعد الانتهاء من الحرب التي كانت دائرة، وبدأت تنتشر نحو الساحة العربية والغربية حتى، وذلك بفضل الانتاج، الاخراج، تطور التقنيات المعتمدة خصوصا في التصوير والعمل على تقوية النصوص وتعزيز معاهد التمثيل.
وعن أعماله المستقبلية، قال خباز إن العمل الاجنبي "يونان" سوف يبصر النور قريبا، وهو في صدد تحضير مسرحيتين وفيلمين سينما بالإضافة إلى عمل درامي مكون من 15 حلقة.
لمشاهدة الحلقة كاملة،
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الممثل
مسرحياته؟...
بمسرحيتي
"بروفيسور"
و"هلق
وقتا"
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