الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الحب الممنوع
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مزاح مستفز أدى إلى إشكال ضخم... طعن صديقه ثم هرب إلى أحد الأنفاق في منطقة الشمال وهكذا انتهت القصة!

اخبار البرامج
2024-02-28 | 14:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مزاح مستفز أدى إلى إشكال ضخم... طعن صديقه ثم هرب إلى أحد الأنفاق في منطقة الشمال وهكذا انتهت القصة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مزاح مستفز أدى إلى إشكال ضخم... طعن صديقه ثم هرب إلى أحد الأنفاق في منطقة الشمال وهكذا انتهت القصة!

مزاح مستفز أدى إلى إشكال ضخم... طعن صديقه ثم هرب إلى أحد الأنفاق في منطقة الشمال وهكذا انتهت القصة!

استضاف الاعلامي مالك مكتبي في هذه الحلقة من أحمر بالخط العريض، أبو بكري، ابنه وأبو بلال بمبادرة منه للقيام بصلحة بين العائلتين بعد حادثة كارثية حصلت بين الصديقين بلال وبكري.

وفي التفاصيل، وقعت الحادثة بين الشابين في منزل خطيبة بكري حيث غضب الأخير من المزاح المستفز والاستهزاء به، وقام بضرب بلال بالسكين، حيث نُقل الأخير في حالة حرجة إلى المستشفى.

وفي هذا الإطار، قام أبو بكري بإرسال ابنه لكي يختبئ في أحد الأنفاق تحت الأرض في شمال لبنان، كونه لم يتقبل تسليم ابنه للعدالة حتى لو أن بكري فضّل أن يسلّم نفسه. كما أن بكري كان أمام خيارين تربطهما النتيجة نفسها، إذ حتى ولو سلّم نفسه للعدالة بحال قدومه إلى القرية هو مهدد بالقتل.

وهذه كانت المرة الأولى التي يخرج فيها بكري من عزلته بعد أشهر عدة للحضور إلى الحلقة، كونه تأمل أن يسامحه أبو بلال ويعفو عنه بقية مبلغ "العطل والضرر" الذي تسبب بهما لابنه وللعائلة.

وكان أبو بلال قد فرض مبلغ 3000$ للتراجع عن الدعوى المقدمة بحق بكري، إلا أن الأخير ووالده لا يستطيعان تأمين مبلغ ضخم كهذا، وحتى لو تراجعت القيمة المطلوبة إلى 1500$ كما قال أبو بلال، لم يستطع أبو بكري أن يكفل دفع ابنه لهذا المبلغ في هذه الأوضاع الصعبة.

وبعد إقناع أبو بلال بمواجهة بكري، كونه لم يكن يود التكلم معه، طلب الأخير السماح منه وبصعوبة سامح أبو بلال بكري مقابل دفع 600$ لأنه لم يتقبّل انكسار أبو بكري أمامه.

وفي هذا السياق، تمّت الصلحة بين كلا الطرفين بعد عدم موافقة أبو بلال على تسليم بكري بسبب نزاهة أخلاق والده.

لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا.

آخر الأخبار

اخبار البرامج

مستفز

إشكال

ضخم...

صديقه

الأنفاق

منطقة

الشمال

وهكذا

انتهت

القصة!

ماذا كشف الممثل جورج خباز عن مسرحياته؟... وهذا رأيه بمسرحيتي "بروفيسور" و"هلق وقتا"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-01-30

وزير المهجرين التقى ميقاتي: تم إيقاف نحو تسعين بالمئة من النزوح السوري الجديد في منطقة الشمال

LBCI
امن وقضاء
2024-01-25

ينقل كميات من المواد المخدّرة في منطقة الشمال وشعبة المعلومات تكشف هويته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-09

مسيرات حزب الله تحط في قيادة منطقة الشمال الاسرائيلية لأول مرة

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-09

المقاومة الاسلامية: استهدفنا ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2024-02-26

ماذا كشف الممثل جورج خباز عن مسرحياته؟... وهذا رأيه بمسرحيتي "بروفيسور" و"هلق وقتا"

LBCI
اخبار البرامج
2024-02-25

تصريحات قوية للممثل جورج خباز عن الزواج وكواليس مسلسل "النار بالنار"... وهذا ما يجمعه بالممثلة كاريس بشار!

LBCI
اخبار البرامج
2024-02-25

"عبدو وعبدو محطة فاصلة في حياتي المهنية"... جورج خباز في زمن وهذا هو العمل الذي لديه تحفظات حوله!

LBCI
اخبار البرامج
2024-02-24

ميشال جحا في تصريح مثير للجدل: "النبي محمد كان مسيحي" (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-29

خطة استيطانية اسرائيلية تضع حكومة نتنياهو في مواجهة الداخل والخارج

LBCI
اقتصاد
2024-02-13

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
منوعات
2024-02-27

أمام عائلته وآلاف المتفرجين في ملعب رياضي.... أعدمته طالبان بـ 5 طلقات نارية وهذه هي جريمته!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-12-06

أبراج الرياح... سلاح مدينة أثرية إيرانية لمواجهة الحر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:09

اسرائيل تخوض مفاوضات صفقة الأسرى من جهة وتضع يدها على الزناد من جهة أخرى

LBCI
أخبار لبنان
14:06

شبكة تكنولوجية مصرفية للحد من استخدام الكاش في القطاع الصحي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

محاولات رئاسية أخيرة لإبقاء مبابي في باريس سان جرمان

LBCI
أخبار دولية
13:48

شمال غزة يموت جوعاً..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تكتل الإعتدال في محطتين اليوم..

LBCI
أخبار دولية
13:46

ما الذي يجمع الحرير بالمجوهرات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بين الرئيس الفرنسي وأمير قطر... الكافيار والكركند وغيرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية تتأثر بحرب غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ديربورن تدق ناقوس الخطر للادارة الديمقراطية في الانتخابات التمهيدية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:41

مجلس الوزراء يقرّ بند التقديمات الاجتماعية... إليكم التفاصيل

LBCI
اقتصاد
10:36

إليكم تسعيرة تعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شهر شباط

LBCI
فنّ
13:54

قبل يوم واحد من دفنه... رحيل والدة الممثل فادي ابراهيم: "أخفوا عنها خبر وفاته" وهذا ما كشفته معلومات الـLBCI

LBCI
فنّ
04:59

وسام حنا ينشر فيديو لفادي إبراهيم: "أنا مش باقي"

LBCI
آخر الأخبار
12:36

وفاة والدة الممثل الراحل فادي إبراهيم

LBCI
خبر عاجل
12:31

بيان قطري فرنسي مشترك: تشديد على الحاجة الماسة لانتخاب رئيس لبناني ومواصلة التنسيق بشأن هذه المسألة

LBCI
صحف اليوم
23:55

لائحة لمرشحي الخيار الثالث للرئاسة (الانباء الكويتية)

LBCI
فنّ
05:02

"My Way" بصوت فادي إبراهيم... الجمهور يستذكر صوته الساحر بالغناء (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More