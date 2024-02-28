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مزاح مستفز أدى إلى إشكال ضخم... طعن صديقه ثم هرب إلى أحد الأنفاق في منطقة الشمال وهكذا انتهت القصة!

مزاح مستفز أدى إلى إشكال ضخم... طعن صديقه ثم هرب إلى أحد الأنفاق في منطقة الشمال وهكذا انتهت القصة!





وفي التفاصيل، وقعت الحادثة بين الشابين في منزل خطيبة بكري حيث غضب الأخير من المزاح المستفز والاستهزاء به، وقام بضرب بلال بالسكين، حيث نُقل الأخير في حالة حرجة إلى المستشفى.



وفي هذا الإطار، قام أبو بكري بإرسال ابنه لكي يختبئ في أحد الأنفاق تحت الأرض في شمال لبنان، كونه لم يتقبل تسليم ابنه للعدالة حتى لو أن بكري فضّل أن يسلّم نفسه. كما أن بكري كان أمام خيارين تربطهما النتيجة نفسها، إذ حتى ولو سلّم نفسه للعدالة بحال قدومه إلى القرية هو مهدد بالقتل.



وهذه كانت المرة الأولى التي يخرج فيها بكري من عزلته بعد أشهر عدة للحضور إلى الحلقة، كونه تأمل أن يسامحه أبو بلال ويعفو عنه بقية مبلغ "العطل والضرر" الذي تسبب بهما لابنه وللعائلة.



وكان أبو بلال قد فرض مبلغ 3000$ للتراجع عن الدعوى المقدمة بحق بكري، إلا أن الأخير ووالده لا يستطيعان تأمين مبلغ ضخم كهذا، وحتى لو تراجعت القيمة المطلوبة إلى 1500$ كما قال أبو بلال، لم يستطع أبو بكري أن يكفل دفع ابنه لهذا المبلغ في هذه الأوضاع الصعبة.



وبعد إقناع أبو بلال بمواجهة بكري، كونه لم يكن يود التكلم معه، طلب الأخير السماح منه وبصعوبة سامح أبو بلال بكري مقابل دفع 600$ لأنه لم يتقبّل انكسار أبو بكري أمامه.



وفي هذا السياق، تمّت الصلحة بين كلا الطرفين بعد عدم موافقة أبو بلال على تسليم بكري بسبب نزاهة أخلاق والده.



لمشاهدة الحلقة كاملة، استضاف الاعلامي مالك مكتبي في هذه الحلقة من أحمر بالخط العريض، أبو بكري، ابنه وأبو بلال بمبادرة منه للقيام بصلحة بين العائلتين بعد حادثة كارثية حصلت بين الصديقين بلال وبكري.وفي التفاصيل، وقعت الحادثة بين الشابين في منزل خطيبة بكري حيث غضب الأخير من المزاح المستفز والاستهزاء به، وقام بضرب بلال بالسكين، حيث نُقل الأخير في حالة حرجة إلى المستشفى.وفي هذا الإطار، قام أبو بكري بإرسال ابنه لكي يختبئ في أحد الأنفاق تحت الأرض في شمال لبنان، كونه لم يتقبل تسليم ابنه للعدالة حتى لو أن بكري فضّل أن يسلّم نفسه. كما أن بكري كان أمام خيارين تربطهما النتيجة نفسها، إذ حتى ولو سلّم نفسه للعدالة بحال قدومه إلى القرية هو مهدد بالقتل.وهذه كانت المرة الأولى التي يخرج فيها بكري من عزلته بعد أشهر عدة للحضور إلى الحلقة، كونه تأمل أن يسامحه أبو بلال ويعفو عنه بقية مبلغ "العطل والضرر" الذي تسبب بهما لابنه وللعائلة.وكان أبو بلال قد فرض مبلغ 3000$ للتراجع عن الدعوى المقدمة بحق بكري، إلا أن الأخير ووالده لا يستطيعان تأمين مبلغ ضخم كهذا، وحتى لو تراجعت القيمة المطلوبة إلى 1500$ كما قال أبو بلال، لم يستطع أبو بكري أن يكفل دفع ابنه لهذا المبلغ في هذه الأوضاع الصعبة.وبعد إقناع أبو بلال بمواجهة بكري، كونه لم يكن يود التكلم معه، طلب الأخير السماح منه وبصعوبة سامح أبو بلال بكري مقابل دفع 600$ لأنه لم يتقبّل انكسار أبو بكري أمامه.وفي هذا السياق، تمّت الصلحة بين كلا الطرفين بعد عدم موافقة أبو بلال على تسليم بكري بسبب نزاهة أخلاق والده.لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا