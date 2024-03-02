"ليس لدي مشكلة في التبني ولهذا السبب لم أغادر لبنان"... تصريحات جريئة لرولا شامية في المجهول: هل تعيش قصة حب؟

"ليس لدي مشكلة في التبني ولهذا السبب لم أغادر لبنان"... تصريحات جريئة لرولا شامية في المجهول: هل تعيش قصة حب؟



اعتبرت الممثلة اللبنانية رولا شامية أن من يريد أن يصبح رئيسا للجمهورية يجب أن يعني له الوطن وليس المناصب والكراسي، قائلة ان "مش ضروري يكون من معراب والمهم أن يخلص هذا البلد، ومنذ أن ولدنا والحروب والانفجارات والاغتيالات مستمرة ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية".



وأعربت رولا شامية، في حديثها خلال حلولها ضيفة في برنامج "المجهول"، مع الاعلامي رودولف هلال عبر شاشة الـLBCI، عن حزنها على وضع البلد، مشددة على أن "رئيس الجمهورية هو الشخص الذي يحب بلده وشعبه ويحرص على مصالحه وأنا ضد وصول جبران باسيل الى سدة الرئاسة .



وأوضحت أن "لم أرحل من لبنان لأنني أحبه وأختي موجودة في مصر وكان بامكاني الانتقال الى مصر والعمل هناك، وعندما حصل انفجار المرفأ فكرت بالموضوع ولكنني لا أستطيع".



وعن الضجة التي حصلت حول تصريح السيدة ماجدة الرومي في أبو ظبي، علّقت شامية قائلة: "ماجدة الرومي ست الستات ولم تقل أي شيء خاطئ في وكل شخص حلل كلامها بالطريقة التي يرغب بها وما قالته هو الحقيقة"، أما عن رأيها بالفنانة جوليا بطرس فقالت: " جوليا بطرس لا تمثلني بآرائها السياسية ولكنني أحب فنها كثيرا".



وفي سياق آخر، اعتبرت رولا شامية أن المخرج شربل خليل "مستفز لأنه يقول رأيه ويرغب بفرضه على الناس ويتحدث بطريقة مستفزة ويمكن أن نختلف بالآراء السياسية وهذا أمر طبيعي ولكن طريقة كلامه مستفزة".



وخلال اجابتها على عدد من الأسئلة، قالت شامية ان: "الممثلة ماغي بو غصن تطورت الى الأجمل والأهم ، والممثلة نادين نجيم أشعر أنها تراجعت قليلا ولكن ليس بالأداء، والممثلة نادين الراسي برافو عليها لأنها عادت الى الساحة بقوة بعد الظروف الصعبة التي مرت بها، والممثلة باميلا الكيك ما فعلته وقدمته مؤخرا في مسلسلها كان رائعا وتقدمت كثيرا، وبالنسبة للممثلة سيرين عبد النور فقد تراجعت بسبب عدم خوضها في أعمال جديدة ولكنها حبيبة قلبي وأحبها كثيرا".



وعن علاقاتها ورأيها بزملائها في التمثيل الكوميدي، قالت رولا شامية: "انتهي التواصل بيني وبين فادي رعيدي منذ أيام أس أل شي ونعيم حلاوة "دماتي وحبيب قلبي" وعباس شاهين عشرة عمر وماريو باسيل أيضا وأحبهم جميعا ونحن الناس لا يمكن أن ينسوننا".



وتابعت: "نحن ظاهرة في لبنان لن تنتهي ولا أحد يحل مكان الآخر ولفتني حسين قاووق فهو خفيف الظل وسريع البديهة وجون أشقر "كثير شطور" وأمل طالب أحرزت تقدما جميلا وهناك أشخاص من الجيل الجديد من الكوميديين أثبتوا عن نجاح وتقدم".



وأضافت: "علاقتي بعادل كرم جيدة ولا نلتقي كالسابق ولكن علاقتنا جيدة".



أما عن الاعلاميات في المجال الاذاعي، فكان رأيها كالتالي: "ميراي مزرعاني مدرسة نتعلم منها وريما نجيم ما أنجزته على الهواء كبير جدا وسنا نصر أثبتت مكانها".



وخلال حديثها عن حياتها الشخصية، قالت رولا شامية: "كنت أحب أن يكون لدي عائلة وأطفال وأن أعيش حياة طبيعية كالجميع ولكن السنوات مرت بسرعة وانهمكت في عملي وأعتبر أن هذه ارادة الله وأولاد شقيقتي أعتبرهم كأطفالي وأحبهم كثيرا".



كما أضافت: "ليس لدي مشكلة في التبني ولكنني أرفض التبني بغياب شخص من الأهل، يجب أن يكون للطفل أما وأبا".



وأكدت رولا شامية أن "لا يوجد أحد في حياتي اليوم وأنا جاهزة لخوض علاقة جديدة والعمر مجرد رقم وعمري 47 سنة".