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ما هو الحادث الذي تعرض له الممثل أحمد إيراج والذي نجا منه بأعجوبة ؟

ما هو الحادث الذي تعرض له الممثل أحمد إيراج والذي نجا منه بأعجوبة ؟







وخلال الحلقة، استذكر الممثل حادثة تعرض لها في صغره بعد خروجه من المدرسة أثناء انتظار والده.



وكان حينها جائعاً فقرر عبور الطريق لشراء شيء ما، فصدمته سيارة مسرعة.



وقال إيراج: "نجوت بأعجوبة من ذلك الحادث. ولا زلت أعيش الشعور ذاته كلما تذكرت تلك اللحظة التي كانت أشبه بكابوس. ولا زلت حتى اليوم أتردد من عبور الطريق."



وعن براءة الطفولة، قال الممثل أنه حين صدمته السيارة، كان يريد الذهاب إلى السائق والاعتذار منه كي لا يحزن منه لأنه ظهر أمامه فجأة.



لمشاهدة الحلقة الكاملة،



حلّ الممثل الخليجي أحمد إيراج ضيفاً مع الاعلامية راغدة شلهوب في برنامج "زمن".وخلال الحلقة، استذكر الممثل حادثة تعرض لها في صغره بعد خروجه من المدرسة أثناء انتظار والده.وكان حينها جائعاً فقرر عبور الطريق لشراء شيء ما، فصدمته سيارة مسرعة.وقال إيراج: "نجوت بأعجوبة من ذلك الحادث. ولا زلت أعيش الشعور ذاته كلما تذكرت تلك اللحظة التي كانت أشبه بكابوس. ولا زلت حتى اليوم أتردد من عبور الطريق."وعن براءة الطفولة، قال الممثل أنه حين صدمته السيارة، كان يريد الذهاب إلى السائق والاعتذار منه كي لا يحزن منه لأنه ظهر أمامه فجأة.لمشاهدة الحلقة الكاملة، اضغطوا هنا