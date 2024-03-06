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"عاشرتُ 1385 امرأة بينهن 10 عذارى ولكن..." إليكم القصة الصادمة لأحمد السبعيني المتزوّج من ريما العشرينية!
اخبار البرامج
2024-03-06 | 14:42
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"عاشرتُ 1385 امرأة بينهن 10 عذارى ولكن..." إليكم القصة الصادمة لأحمد السبعيني المتزوّج من ريما العشرينية!
"عاشرتُ 1385 امرأة بينهن 10 عذارى ولكن..." إليكم القصة الصادمة لأحمد السبعيني المتزوّج من ريما العشرينية!
استضاف الاعلامي مالك مكتبي في هذه الحلقة من أحمر بالخط العريض الزوجين أحمد وريما، اللذين لم يمضِ على زواجهما أكثر من شهرين للخوض في تفاصيل علاقتهما الغريبة من حيث فارق العمر الكبير بينهما.
وفي التفاصيل، ريما فتاة عشرينية وقعت في حب أحمد، الرجل البالغ من العمر 75 عاما، وذلك بعد مرور خمس سنوات على انفصالها عن حبيبها الذي قام بخيانتها.
وبالرغم من الفارق الكبير بالعمر بينهما، عبّرت ريما عن حبها الكبير لأحمد نسبة لصفات الشهامة التي يتمتع بها، وترفض وصفه بـ"العجوز" أو "المسن"، لأنها تعتبر هذا النوع من الكلمات إهانة كبيرة وتصف أحمد بالشاب المفعم بالحياة، الجذاب والطموح.
وقالت ريما إن والدها خمسيني ووالدتها تبلغ من العمر 37 عاما، واعترفت بغرابة الموقف لحظة إخبار أهلها عن أحمد، الرجل الذي يكبرها بسنوات عدة ولكنهما لم يحاربا العلاقة.
وتعرّف الثنائي عبر منصة فيسبوك، حيث قام بإضافتها ورفضته مرات عدة، إلا أنها وافقت وأعطته فرصة في نهاية المطاف.
وأخبرت ريما عن التنمر الذي تتعرض له بانتظام، حيث يتهمها المجتمع بأنها تستغل أحمد حبا بأمواله، وأنها ارتبطت بـ"sugar daddy" يؤمّن لها متطلباتها المادية، علمًا أن زوجها أحمد لا يقبل بتسجيل ميراثه باسم زوجته ولا يهبه سوى لابنه "ولي العهد" بحال رُزق بمولود.
وعن الميراث، لم تعتبر ريما هذا الموضوع إهانة لها أو نابع عن انعدام الثقة بينهما، وكان أحزنها هذا الإجراء لو كان هدفها أموال زوجها وميراثه، ولكنها اختارته عن حب لذلك لم يؤثر عليها ذلك سلبا.
وتحدثت ريما عن مواصفات زوجها الرائعة والتي لا تجعلها تشعر بأي غرابة حيال فارق العمر بينهما، كما أن أحمد يلبي متطلباتها الزوجية المادية، المعنوية والجنسية على أكمل وجه كما قالت إنه لا يحتاج إلى أي منشطات لتعزيز رغبته الجنسية.
وبحركة عفوية خلال الحلقة، قام أحمد بتقبيل زوجته التي قالت إنها ليست لديها مشكلة بالعدد الهائل من النساء والفتيات الذي قام زوجها بمعاشرته، حيث أخبر الأخير أنه عاشر 1385 امرأة، ومن بينهن عشر فتيات كنّ عذارى.
وفي الختام، رقص الثنائي على أنغام شرقية بعفوية وطرافة.
لمشاهدة الحلقة،
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