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"العَرْبَجي" الجزء الثاني و"كسر عضم-السراديب" و"أكرم من مين؟" و"Ramadan Talk" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك

اخبار البرامج
2024-03-07 | 05:03
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&quot;العَرْبَجي&quot; الجزء الثاني و&quot;كسر عضم-السراديب&quot; و&quot;أكرم من مين؟&quot; و&quot;Ramadan Talk&quot; ضمن شبكة برامج قناة الـ&quot;LBCI&quot; خلال شهر رمضان المبارك
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5min
"العَرْبَجي" الجزء الثاني و"كسر عضم-السراديب" و"أكرم من مين؟" و"Ramadan Talk" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك

"العَرْبَجي" الجزء الثاني و"كسر عضم-السراديب" و"أكرم من مين؟" و"Ramadan Talk" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك

ترتدي الـ"LBCI" حلّتها الرمضانيّة خلال الشهر الفضيل عبر باقة من أجمل المسلسلات والبرامج المُتميّزة: الجزء الثاني من المسلسل الضخم "العَرْبَجي"، الجزء الثاني من مسلسل "كسر عضم"
بعنوان "السراديب"، برنامج "أكرم من مين؟" مع نجم برامج المسابقات والألعاب وسام حنّا، والبرنامج الرمضاني الخاص "Ramadan Talk"، إضافة الى المسلسلَين المكسيكي "لآخر العمر" والتركي "وجعة راس" الذين انطلق عرضهما مؤخّراً على الـ"LBCI".
 
الجزء الثاني من المسلسل السوري الضخم "العَرْبَجي"
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه المسلسل السوري الضخم "العَرْبَجي" في جزئه الأول، تستكمل قناة الـ"LBCI" عرض الجزء الثاني خلال شهر رمضان المبارك، بطولة نخبة من نجوم الدراما السوريّة باسم ياخور، سلوم حداد، ديمة قندلفت، نادين خوري، وغيرهم...
 
لم تنته صراعات "عبدو العَرْبَجي" (باسم ياخور) مع "أبو حمزة النشواتي" (سلوم حداد) و"دريّة خانوم" (نادين خوري)، بل اشتعلت نارها أكثر مع مقتل حمزة، وأبو صبحي رئيس الكركون.
 
يتمرّد عبدو نصرةً للمظلومين ويُسيطر مع رجاله على الحارة، لتشتدّ الصراعات ويُصبح عبدو من أهمّ المطلوبين لدى الدولة. يهرب عبدو من الحارة ويتّخذ من الجبال مقرّاً لعمليّاته ضدّ أبو حمزة ودريّة، الذين يتّحدان بعد عداوة للقضاء عليه، فيما "بدور" (ديمة قندلفت) التي تحّول حقدها على عبدو الى حبّ جارف، فستسعى لمساعدته على الرغم من المخاطر التي ستتورّط فيها.
 
"العَرْبَجي" إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون SBA، تنفيذ إنتاج غولدن لاين، إشراف عام ديالا الأحمر-نايف الأحمر، إخراج سيف سبيعي، تأليف عثمان جحى- مؤيّد النابلسي، بطولة نخبة من نجوم الدراما السوريّة: باسم ياخور، سلوم حداد، ديمة قندلفت، نادين خوري، فارس ياغي، ليث المفي، غزوان الصفدي، روبين عيسى، طارق مرعشلي، دلع نادر، حلا رجب، شادي الصفدي، مديحة كنيفاتي، حسام الشاه، إيمان عبد العزيز، وائل زيدان، سهيل جباعي، سارة بركة، وجدي عبيدو، وغيرهم.
 
 
 
الجزء الثاني من المسلسل السوري "كسر عضم-السراديب" 
تعرض الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك المسلسل السوري "كسر عضم" بجزئه الثاني بعد النجاح غير المسبوق الذي حقّقه الجزء الأوّل، وعرضته الـ"LBCI" في رمضان 2022.
 
المسلسل الذي حصد جائزة أفضل إنتاج تلفزيوني عربي للعام 2022 يعود بجزء جديد يحمل عنوان "السراديب"، ليغوص وبعمق في "سراديب" فساد شخصيّات العمل من رجال سلطةٍ وأعمال ونافذين. فعندما تنشب الخلافات بينهم، أو تتهدّدهم ملفات وتسجيلات قد تُطيح بنفوذهم وقوّتهم، سيكون اللعب على المكشوف، فهل تتدحرج أحجار الدومينو؟
 
من هو "أبو رولا"؟ ما هي مُخطّطات العميد كنعان الصايغ (النجم رشيد عسّاف) للمواجهة؟ وكيف سينجح في تجنيد المُقدّم ابراهيم (النجم أحمد الأحمد) للعمل معه؟ 
 
وماذا حلّ بالحكم "أبو ريان" (النجم فايز قزق) بعد اعتقاله وخسارة ولدَيه؟
 
"كسر عضم- السراديب" كتابة هلال الأحمد، سيناريو وحوار رند حديد، إخـــــــراج كنان اسكندراني، إشراف عام هدى سعد، إنتاج كلاكيت ميديا للإنتاج الفني للـــمنـــتــــج إيـــاد ابراهيم الـــــنـــجـــار. بطولة نخبة من نجوم الدراما السوريّة رشيد عساف، أحمد الأحمد، ريام كفارنة، نادين سلامة، عبد المنعم عمايري، يزن خليل، فايز قزق، جمال قبش، طارق الصباغ، ابراهيم عون، كرم الشمراني، مهند قطيش، يزن السيد، مرح ديوب، سومر ديب، محمد حداقي، نادين الشعار، مروة الأطرش، اندريه سكاف، علا باشا، وفاء موصلي، صباح السالم، فارس ياغي، ولاء عزام، لينا حوارنة، ميرنا عبد الحي، ينال منصور، جان دحدوح، إيهاب شعبان.
 
 
 
برنامج "أكرم من مين؟" مع النجم وسام حنّا
يُطلّ النجم وسام حنّا في برنامج مسابقات رمضاني طيلة الشهر الفضيل بعنوان "أكرم من مين؟" على الـ"LBCI".
 
بين مُجمّع الفورم دو بيروت والاستديو، يتشارك وسام والجمهور الأجواء الرمضانيّة على وقع اتّصالات المشاهدين، تفاعل المُتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحضور زوّار الفورم.
 
أسئلة سريعة، جوائز وهدايا قيّمة، حالات إنسانيّة وتحقيق للأمنيات، كلّها في "أكرم من مين؟" برفقة مشاهير ونجوم الفنّ والتمثيل وغيرهم... 
 
 
 
برنامج "Ramadan Talk"
ينطلق البرنامج الصباحي المُنوّع "Morning Talk" الذي رافق صباحات المُشاهدين يوميّاً، بحلّته الرمضانيّة خلال شهر رمضان المُبارك على الـ"LBCI".
"Ramadan Talk" عنوان البرنامج الذي سيُرافق المُشاهدين خلال الشهر الفضيل ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر مع مُقدّميه الأساسيّين رهف عبدالله، مايا أبو الحسن، إيليو الشمّاس، جورج يونس، أنيتا سليمان، ساندره أيّوب، وبيرلا النجّار، ضمن أجواء رمضانيّة من حيث اختيار الفقرات والضيوف والمواضيع. كما سيكون للمائدة العربيّة الرمضانيّة حصّة ضمن فقرة "إفطار اليوم" مع طبّاخين من العالم العربي، وسيُطلّ النجم محمّد عطيّة في فقرة خاصّة بالفوازير والألعاب والجوائز.
 


 

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