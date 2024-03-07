"العَرْبَجي" الجزء الثاني و"كسر عضم-السراديب" و"أكرم من مين؟" و"Ramadan Talk" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك

"العَرْبَجي" الجزء الثاني و"كسر عضم-السراديب" و"أكرم من مين؟" و"Ramadan Talk" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك

ترتدي الـ"LBCI" حلّتها الرمضانيّة خلال الشهر الفضيل عبر باقة من أجمل المسلسلات والبرامج المُتميّزة: الجزء الثاني من المسلسل الضخم "العَرْبَجي"، الجزء الثاني من مسلسل "كسر عضم"

بعنوان "السراديب"، برنامج "أكرم من مين؟" مع نجم برامج المسابقات والألعاب وسام حنّا، والبرنامج الرمضاني الخاص "Ramadan Talk"، إضافة الى المسلسلَين المكسيكي "لآخر العمر" والتركي "وجعة راس" الذين انطلق عرضهما مؤخّراً على الـ"LBCI".

الجزء الثاني من المسلسل السوري الضخم "العَرْبَجي"

بعد النجاح الكبير الذي حقّقه المسلسل السوري الضخم "العَرْبَجي" في جزئه الأول، تستكمل قناة الـ"LBCI" عرض الجزء الثاني خلال شهر رمضان المبارك، بطولة نخبة من نجوم الدراما السوريّة باسم ياخور، سلوم حداد، ديمة قندلفت، نادين خوري، وغيرهم...

لم تنته صراعات "عبدو العَرْبَجي" (باسم ياخور) مع "أبو حمزة النشواتي" (سلوم حداد) و"دريّة خانوم" (نادين خوري)، بل اشتعلت نارها أكثر مع مقتل حمزة، وأبو صبحي رئيس الكركون.

يتمرّد عبدو نصرةً للمظلومين ويُسيطر مع رجاله على الحارة، لتشتدّ الصراعات ويُصبح عبدو من أهمّ المطلوبين لدى الدولة. يهرب عبدو من الحارة ويتّخذ من الجبال مقرّاً لعمليّاته ضدّ أبو حمزة ودريّة، الذين يتّحدان بعد عداوة للقضاء عليه، فيما "بدور" (ديمة قندلفت) التي تحّول حقدها على عبدو الى حبّ جارف، فستسعى لمساعدته على الرغم من المخاطر التي ستتورّط فيها.

"العَرْبَجي" إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون SBA، تنفيذ إنتاج غولدن لاين، إشراف عام ديالا الأحمر-نايف الأحمر، إخراج سيف سبيعي، تأليف عثمان جحى- مؤيّد النابلسي، بطولة نخبة من نجوم الدراما السوريّة: باسم ياخور، سلوم حداد، ديمة قندلفت، نادين خوري، فارس ياغي، ليث المفي، غزوان الصفدي، روبين عيسى، طارق مرعشلي، دلع نادر، حلا رجب، شادي الصفدي، مديحة كنيفاتي، حسام الشاه، إيمان عبد العزيز، وائل زيدان، سهيل جباعي، سارة بركة، وجدي عبيدو، وغيرهم.

الجزء الثاني من المسلسل السوري "كسر عضم-السراديب"

تعرض الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك المسلسل السوري "كسر عضم" بجزئه الثاني بعد النجاح غير المسبوق الذي حقّقه الجزء الأوّل، وعرضته الـ"LBCI" في رمضان 2022.

المسلسل الذي حصد جائزة أفضل إنتاج تلفزيوني عربي للعام 2022 يعود بجزء جديد يحمل عنوان "السراديب"، ليغوص وبعمق في "سراديب" فساد شخصيّات العمل من رجال سلطةٍ وأعمال ونافذين. فعندما تنشب الخلافات بينهم، أو تتهدّدهم ملفات وتسجيلات قد تُطيح بنفوذهم وقوّتهم، سيكون اللعب على المكشوف، فهل تتدحرج أحجار الدومينو؟

من هو "أبو رولا"؟ ما هي مُخطّطات العميد كنعان الصايغ (النجم رشيد عسّاف) للمواجهة؟ وكيف سينجح في تجنيد المُقدّم ابراهيم (النجم أحمد الأحمد) للعمل معه؟

وماذا حلّ بالحكم "أبو ريان" (النجم فايز قزق) بعد اعتقاله وخسارة ولدَيه؟