الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ما صحة تعرض الراحل مروان محفوظ لمشاكل صحية... وماذا كشف ابنه عن الفترة التي سبقت وفاته؟
اخبار البرامج
2024-03-08 | 15:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ما صحة تعرض الراحل مروان محفوظ لمشاكل صحية... وماذا كشف ابنه عن الفترة التي سبقت وفاته؟
ما صحة تعرض الراحل مروان محفوظ لمشاكل صحية... وماذا كشف ابنه عن الفترة التي سبقت وفاته؟
حلّ أولاد الفنان الراحل مروان محفوظ، روبير وشادي محفوظ ضيوفاً في برنامج "المسرح The Stage" مع الاعلامية كارلا حداد على شاشة الـLBCI.
وخلال الحلقة، تحدث روبير محفوظ عن هجرة الفنان الراحل إلى كندا في الثمانينات بسبب الحرب.
وقال: "الوالد فقد صوته، وكانت مرحلة صعبة عليه لأن الفنان صوته هو كنزه. ولكن كان في ايجابية وحدة بهالمرحلة وهيي انو الوالد بهالهدوء اللي انفرض عليه، تغيرت حياته وقوي ايمانه."
وأضاف روبير متأثراً: "بيي صار عندو علاقة روحية مع ربنا بهالفترة الصعبة. وبالأسبوع الأخير بحياتو ما كان في على تمو إلا يسوع والعذراء".
لمشاهدة الحلقة الكاملة،
اضغطوا هنا
.
آخر الأخبار
فنّ
اخبار البرامج
مروان
محفوظ
مشاكل
صحية
"العَرْبَجي" الجزء الثاني و"كسر عضم-السراديب" و"أكرم من مين؟" و"Ramadan Talk" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2024-02-23
إذا كنت تعاني من التفكير الزائد... احذر هذه المشاكل الصحية واتّبع هذه الحلول!
صحة وتغذية
2024-02-23
إذا كنت تعاني من التفكير الزائد... احذر هذه المشاكل الصحية واتّبع هذه الحلول!
0
صحة وتغذية
10:33
في يوم المرأة العالمي... تحديات صحية تواجهها النساء في كلّ العالم: إليكم أبرزها!
صحة وتغذية
10:33
في يوم المرأة العالمي... تحديات صحية تواجهها النساء في كلّ العالم: إليكم أبرزها!
0
آخر الأخبار
2024-03-04
المقاومة الإسلامية: استهدفنا مستعمرة "غشر هازيف" القريبة من نهاريا بدفعات من صواريخ الكاتيوشا ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة العديسة
آخر الأخبار
2024-03-04
المقاومة الإسلامية: استهدفنا مستعمرة "غشر هازيف" القريبة من نهاريا بدفعات من صواريخ الكاتيوشا ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة العديسة
0
آخر الأخبار
2024-03-04
الدفاع المدنيّ - الهيئة الصحية الإسلامية ينعى ثلاثة شهداء متطوعين حسين محمد ابراهيم من بلدة العديسة وعلي حسن سويدان من بلدة عدشيت القصير وعباس أحمد حجيج من بلدة عدشيت القصير
آخر الأخبار
2024-03-04
الدفاع المدنيّ - الهيئة الصحية الإسلامية ينعى ثلاثة شهداء متطوعين حسين محمد ابراهيم من بلدة العديسة وعلي حسن سويدان من بلدة عدشيت القصير وعباس أحمد حجيج من بلدة عدشيت القصير
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2024-03-07
"العَرْبَجي" الجزء الثاني و"كسر عضم-السراديب" و"أكرم من مين؟" و"Ramadan Talk" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك
اخبار البرامج
2024-03-07
"العَرْبَجي" الجزء الثاني و"كسر عضم-السراديب" و"أكرم من مين؟" و"Ramadan Talk" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك
0
اخبار البرامج
2024-03-06
"عاشرتُ 1385 امرأة بينهن 10 عذارى ولكن..." إليكم القصة الصادمة لأحمد السبعيني المتزوّج من ريما العشرينية!
اخبار البرامج
2024-03-06
"عاشرتُ 1385 امرأة بينهن 10 عذارى ولكن..." إليكم القصة الصادمة لأحمد السبعيني المتزوّج من ريما العشرينية!
0
اخبار البرامج
2024-03-03
ما هو الحادث الذي تعرض له الممثل أحمد إيراج والذي نجا منه بأعجوبة ؟
اخبار البرامج
2024-03-03
ما هو الحادث الذي تعرض له الممثل أحمد إيراج والذي نجا منه بأعجوبة ؟
0
اخبار البرامج
2024-03-02
"ليس لدي مشكلة في التبني ولهذا السبب لم أغادر لبنان"... تصريحات جريئة لرولا شامية في المجهول: هل تعيش قصة حب؟
اخبار البرامج
2024-03-02
"ليس لدي مشكلة في التبني ولهذا السبب لم أغادر لبنان"... تصريحات جريئة لرولا شامية في المجهول: هل تعيش قصة حب؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
01:14
هوكشتاين جمّد مَهمّته و لن يعود إلّا بعد إقرار الهدنة (الأخبار)
صحف اليوم
01:14
هوكشتاين جمّد مَهمّته و لن يعود إلّا بعد إقرار الهدنة (الأخبار)
0
أخبار لبنان
05:27
جنبلاط لبايدن: لا جدوى من اسقاط حصص غذائية ضئيلة وسط القصف المستمر على غزة
أخبار لبنان
05:27
جنبلاط لبايدن: لا جدوى من اسقاط حصص غذائية ضئيلة وسط القصف المستمر على غزة
0
أخبار دولية
02:48
الجيش الإسرائيليّ: أطلقنا النار بدقّة على فلسطينيين شكّلوا تهديدًا
أخبار دولية
02:48
الجيش الإسرائيليّ: أطلقنا النار بدقّة على فلسطينيين شكّلوا تهديدًا
0
فنّ
06:27
رسالة من رحمة رياض الى المرأة الفلسطينيّة والسودانيّة
فنّ
06:27
رسالة من رحمة رياض الى المرأة الفلسطينيّة والسودانيّة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في إسرائيل... تفاوت شعبي إزاء الموقف من الحرب وصفقة التبادل
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في إسرائيل... تفاوت شعبي إزاء الموقف من الحرب وصفقة التبادل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الثواني الأخيرة حسمت معظم مباريات الـNBA فجر اليوم بتوقيت بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الثواني الأخيرة حسمت معظم مباريات الـNBA فجر اليوم بتوقيت بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قريبًا... المساعدات إلى غزة بحرًا
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قريبًا... المساعدات إلى غزة بحرًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أثناء رسالة بايدن للكونغرس… الإحتجاجات خارج الكابيتول وداخله
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أثناء رسالة بايدن للكونغرس… الإحتجاجات خارج الكابيتول وداخله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
"هنا لا يوجد يوم للمرأة" عبارة تختصر معاناة النساء الفلسطينيات النازحات إلى مخيم في رفح
تقارير نشرة الاخبار
13:36
"هنا لا يوجد يوم للمرأة" عبارة تختصر معاناة النساء الفلسطينيات النازحات إلى مخيم في رفح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الفن اللبناني مجددًا في باريس!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الفن اللبناني مجددًا في باريس!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مدينة السينما اللبنانية: مستقبل سياحي إقتصادي في خطواته الأولى
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مدينة السينما اللبنانية: مستقبل سياحي إقتصادي في خطواته الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ألفت قصة إمرأة متى صممت وصلت رغم قساوة الحياة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ألفت قصة إمرأة متى صممت وصلت رغم قساوة الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
المغتربون اللبنانيون المنتشرون: ركيزة أساسية للبنان إقتصاديًا وسياسيًا
تقارير نشرة الاخبار
13:28
المغتربون اللبنانيون المنتشرون: ركيزة أساسية للبنان إقتصاديًا وسياسيًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:21
إيلي صعب في أحدث ظهور مع أبنائه الثلاث... والجمهور: "العائلة الملكيّة اللبنانيّة" (صور)
فنّ
06:21
إيلي صعب في أحدث ظهور مع أبنائه الثلاث... والجمهور: "العائلة الملكيّة اللبنانيّة" (صور)
2
حال الطقس
01:38
منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان... متى يعود الاستقرار التام؟
حال الطقس
01:38
منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان... متى يعود الاستقرار التام؟
3
أخبار دولية
07:00
قطر هددت بطرد مسؤولي حماس في هذه الحال
أخبار دولية
07:00
قطر هددت بطرد مسؤولي حماس في هذه الحال
4
اقتصاد
02:29
إنخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:29
إنخفاض في أسعار المحروقات
5
موضة وجمال
03:00
عارضة "بلاي بوي" باميلا أندرسون في إطلالات جريئة وحديثة... في سنّ الـ56 عاما! (صور)
موضة وجمال
03:00
عارضة "بلاي بوي" باميلا أندرسون في إطلالات جريئة وحديثة... في سنّ الـ56 عاما! (صور)
6
صحف اليوم
23:28
بعد لقاء "حزب الله" مع عون وليس باسيل... هذا ما قاله مصدر قيادي في "التيار" لـ"الشرق الأوسط"
صحف اليوم
23:28
بعد لقاء "حزب الله" مع عون وليس باسيل... هذا ما قاله مصدر قيادي في "التيار" لـ"الشرق الأوسط"
7
أخبار لبنان
06:12
بيان لشركة BUS عن فاتورة الكهرباء... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
06:12
بيان لشركة BUS عن فاتورة الكهرباء... هذا ما جاء فيه
8
صحة وتغذية
03:13
كيف تتغلبون على "الإمساك"؟ نصائح بسيطة تسرع عملية زيارة المرحاض: اعتمدوها الآن!
صحة وتغذية
03:13
كيف تتغلبون على "الإمساك"؟ نصائح بسيطة تسرع عملية زيارة المرحاض: اعتمدوها الآن!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More