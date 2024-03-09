عبد الغني طليس في تصريح ناري: "أنا ضدّ زواج المتعة ولكنني مع الزنى"

أطلّ الكاتب والإعلامي عبد الغني طليس مع الإعلامي رودولف هلال في حلقة جديدة من برنامج "المجهول" عبر شاشة الـLBCI ليل السبت، حيث تناول مواضيع سياسية وفنية واجتماعية.

وفي فقرة "مع أو ضد" ضمن البرنامج، سأل الإعلامي رودولف هلال ضيفه عن رأيه في زواج المتعة"، حيث كشف الأخير أنه ضدّ هذا الأمر ولكنه يؤيد الزنى.

وبعدها، أكّد عبد الغني طليس أنه يُحبّ زوجته حباً جماً، إلا أنه أضاف مازحا: "بس أنا مع الزنى".