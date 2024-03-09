عبد الغني طليس في ينتقد نجوم الفنّ العربي: "صوت شيرين كالخيّال"... وبماذا نصح نجوى كرم؟ (فيديو)

فجّر الشاعر والإعلامي والصحافي اللبناني عبد الغني طليس تصريحات خطيرة وآراء جريئة عن بعض الفنانين اللبنانيين خلال حلوله ضيفاً على الإعلامي رودولف هلال في حلقة جديدة من برنامج "المجهول".

ووصف الإعلامي ضيفه بأنه "مشاغباً في الفنّ والسياسية"، وطرح عليه موضوع الفنّ القديم والحديث والفرق بينهما.

وفيما كان يتصفح هاتفه، كشف عبد الغني طليس أنه شاهد مقطع فيديو للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تُغني في دار الأوبرا "عيون القلب"، قائلاً: "سمعتها 50 مرة بسبب صوتها المتمكن لدرجة أنه يُخيّل كالخيال".

وأَضاف: "المشكلة الأساسية الّتي نواجهها هي اللون الواحد في الغناء. وبالتالي فإن الفنانين اعتمدوا سكة غنائية معينة ولا يريدون تغييرها على مرّ السنوات، وهذا الأمر ينفر منه الجمهور".

ومن هؤلاء الفنانين سمّى عبد الغني طليس اسم صديقته نجوى كرم وقال: "أنصح نجوى منذ 30 سنة أن تغيّر اللون الغنائي وتبتعد عن السكة ونصحتها بألحان قريبة على لون فيليمون وهبة بعيداً عن الطبول".

وفي هذا السياق ذكر أسماء أخرى منها إليسا ونوال الزغبي وفارس كرم.

أما عن نانسي عجرم فعبّر عن احترامه لها كونها تشعّ أنوثةً بعيداً عن الإيحاءات الجنسية، بعكس الفنانة مايا دياب.