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أجواء رمضانية يشهدها الفوروم دو بيروت في "ليالي زمان" ووسام حنّا يُطلّ في "أكرم من مين" على الـ LBCI مباشرة من المعرض
اخبار البرامج
2024-03-19 | 06:41
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أجواء رمضانية يشهدها الفوروم دو بيروت في "ليالي زمان" ووسام حنّا يُطلّ في "أكرم من مين" على الـ LBCI مباشرة من المعرض
يشهد الفوروم دو بيروت ابتداء من الليلة أجواء رمضانية مميزة في معرض "ليالي زمان"، حيث سيطلّ الإعلامي وسام حنّا في "أكرم من مين" على الـ LBCI مباشرة من المعرض
تُطلق In Action Events بالشراكة مع OMT معرض "ليالي زمان"، أكبر حدث رمضاني لهذه السنة في الفوروم دو بيروت ابتداءً من ١٩ آذار وحتى عيد الفطر، يوميًا من الساعة ٨ مساءً حتى الساعة ٢ صباحًا.
يمتدّ المعرض على مساحة ١٠٠٠٠ متر مربّع ويتميّز بلوحات هندسية مستوحاة من "خان زمان" ومزيّنة بالعقد الحجري والمشربية، ونوافير المياه لتجربة رمضانية لا تُنسى. كما يضمّ أكثر من ١٠٠ مشترك لتقديم تجربة سحور استثنائية من تنظيم سوق الأكل، بالإضافة إلى عرض المنتجات الحرفية والمونة والديكورات ومواد العناية الشخصية وغيرها.
كذلك، سيتمّ بثّ برنامج "أكرم من مين" الذي يقدّمه وسام حنّا عبر شاشة الـ LBCI مباشرةً من الفوروم دو بيروت من الساعة ٨:٣٠ حتى الساعة ١٠ مساءً.
ولزوّار معرض "ليالي زمان"، تأكّدوا من تنزيل تطبيق OMT Pay وتفعيل محفظة OMT Pay الرقمية لاستخدامها والحصول على حسومات وغيرها من المفاجآت.
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