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وليد توفيق يكشف عن سبب رغبته دخول المجال الفني... وهذا ما حذّرته منه والدته
اخبار البرامج
2024-04-12 | 15:01
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وليد توفيق يكشف عن سبب رغبته دخول المجال الفني... وهذا ما حذّرته منه والدته
استضافت الإعلامية كارلا حداد في برنامج "المسرح" أو The Stage عبر شاشة الـ LBCI النجم اللبناني والعربي وليد توفيق ضمن حلقة تكريمية أضاءت على مسيرته الفنية المميزة والمليئة بالنجاحات.
وأكد توفيق على أن النجاح يحتاج إلى الإخلاص والسهر، مشدداً على أن "التجارب التي مررنا بها علمتنا الكثير ما أدى إلى اثقال موهبتنا بشكل أكبر".
وتابع: "الأغنية اليوم تشبه الجيل الحالي بكل شيء فكل وقت له لون ومدرسة"، مضيفاً أن الفنان الّذي يمتلك صوتاً جميلاً فقط من دون شخصية مميزة لن يتمكن من الاستمرار في المجال الفني.
وتحدّث عن السبب وراء رغبته بتعلم العزف والغناء والدخول بالمجال الفني، وقال: "دخلت إلى هذا العالم بسبب صوت أمي الجميل".
وأضاف: "أطلقت على نفسي أولاً اسم وليد توفيق خوفاً من معرفة والديّ بدخولي المجال الفني، إلا أنهما عرفا بالأمر بعد مشاركتي في برنامج استوديو الفن".
ولفت توفيق إلى أن والدته حذرته بعد رؤيته في البرنامج قائلةً: "انتبه من المخدرات، والقمار، والنسوان".
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