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وليد توفيق يتحدّث عن البلد الّذي غيّر مسيرته الفنية إلى الأبد... وماذا قال عن داعميه؟

اخبار البرامج
2024-04-12 | 15:30
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وليد توفيق يتحدّث عن البلد الّذي غيّر مسيرته الفنية إلى الأبد... وماذا قال عن داعميه؟
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وليد توفيق يتحدّث عن البلد الّذي غيّر مسيرته الفنية إلى الأبد... وماذا قال عن داعميه؟

كشف النجم اللبناني والعربي وليد توفيق أن سفره للعمل في مصر أثّر على مسيرته الفنية بشكل إيجابي وكبير.
 
وقال في حديث لبرنامج The Stage مع الإعلامية كارلا حداد، إن "القاهرة خطفتني بسرعة وعائلة الصباح والفنان محمد سلمان كانوا إلى جانبي دائماً".
 
كما لفت توفيق أيضاً إلى أن الموسيقار بليغ حمدي أثر عليه وعلى مسيرته الفنية وألحانه بشكل إيجابي.
 
وأكد توفيق أنه "ليس من السهل النجاح في مصر والصحافة اللبنانية وقفت الى جانبي ودعمتني وخاصة الصحافيين بديع سربيه وعوني الكعكي وجمال فياض وغيرهم".
 
وأشار توفيق إلى أن "الملحن الكبير صلاح الشرنوبي هو الشخص الوحيد الّذي ملأ الفراغ في الساحة الفنية بعد الموسيقار بليغ حمدي"، مضيفاً أنه فنان كبير ومبدع وله الفضل الأكبر في نجاح معظم الفنانين الحاليين.
 
وتابع: "كل فنان يرغب أن يكون عالمياً، لكننا غير حاضرين بقوة في الخارج بسبب غنائنا باللغة العربية عوضاً عن الأجنبية لكن الاجانب يعرفون ألحاننا بشكل خاص".

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