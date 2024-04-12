علّمته درساً لن ينساه... هذا ما كشفه وليد توفيق عن قصة أغنية "تجي نقسم القمر"

قال النجم اللبناني والعربي وليد توفيق في حديث لبرنامج "The Stage" إن أغنية "تجي نقسم القمر" غالية جداً على قلبه، لافتاً إلى أنها "علمته درساً لن ينساه".

وكشف توفيق أنه خلال وجوده في الولايات المتحدة الأميركية ضمن إحدى جولاته الفنية، عرض شاب عليه كلمات الأغنية المذكورة الّتي لم تنل إعجاب شقيقه توفيق آنذاك.

وتابع: "تحديت شقيقي وسجلّت الأغنية في استوديو في الولايات المتحدة بوجود 8 أشخاص فقط ثم سافرت إلى باريس وتفاجأت بعد سماعها ضمن مقابلة صحفية أجريتها".

ولفت توفيق إلى أنه لم يتوقع نجاح الأغنية الّتي أعاد تسجيلها مرّة أخرى في مصر بهذا الشكل، مشيراً إلى أنها ما زالت ناجحة حتى اليوم.