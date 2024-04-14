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سامي كليب يبدي رأيه بوجوه بارزة من الإعلاميين اللبنانيين... وهذا ما قاله عن "مارسيل غانم" و"نديم قطيش"!

اخبار البرامج
2024-04-14 | 03:45
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سامي كليب يبدي رأيه بوجوه بارزة من الإعلاميين اللبنانيين... وهذا ما قاله عن &quot;مارسيل غانم&quot; و&quot;نديم قطيش&quot;!
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سامي كليب يبدي رأيه بوجوه بارزة من الإعلاميين اللبنانيين... وهذا ما قاله عن "مارسيل غانم" و"نديم قطيش"!

سامي كليب يبدي رأيه بوجوه بارزة من الإعلاميين اللبنانيين... وهذا ما قاله عن "مارسيل غانم" و"نديم قطيش"!

استضاف الإعلامي رودولف هلال الإعلامي سامي كليب في حلقة مميزة من المجهول عبر شاشة الـLBCI.

وفي التفاصيل، تحدث كليب عن دور الإعلام العربي في إشعال الفتن والمجازر في العالم العربي، كما ذكّر بضرورة تمتع الصحافي بالموضوعية وألا يكون محايدًا أمام القضايا الإنسانية.

وقال كليب إن هناك جيلا واعدًا من الصحافيين الذي يريدون التحكم بزمام الأمور وفق الطريقة الصحيحة، كما شرح أنه مؤخرا تعمد البرامج الحوارية إلى استضافة أشخاص يلقبون أنفسهم بالخبراء الاستراتيجيين والمحللين من دون تقديم مادة سياسية مهمة للجمهور ويكون التركيز فقط على إثارة الجدل.

وعن آرائه بالإعلاميين اللبنانيين، وصف كليب الإعلامي "نديم قطيش" بالكاتب المجتهد ولكنه اختار المسار الذي يريد اتباعه وفصل نفسه عن كونه إعلاميا محايدًا، أما الإعلامية "ليال الاختيار" فظلمت نفسها عندما شاركت في الرد على الهجوم الذي تعرضت له مؤخرا حيث كان عليها الترفع عن الرد.

وقال كليب إن الإعلامي "مارسيل غانم" ما زال الأول في لبنان وتتضمن حلقاته جزءًا محاورًا وإنسانيا بالإضافة إلى جزء استعراضي يهاجم من خلاله الشخصيات التي تحلو له كونه يتخذ مواقف سياسية عدة.

وعن الإعلامية "ديما صادق"، تحدث كليب عن مدى اجتهادها ولكنها أيضًا اختارت خطًا واضحا لا يتمتع بالموضوعية ولكنها تقدّم معلومات جيدة تناسب سياق حلقاتها، وبالنسبة لخلافها مع الزميلة "مريم البسام" قال كليب إن المشكلة ليست مهمة وسوف تُحل في المستقبل.

واعتبر كليب أنه مع تجريد حزب الله من سلاحه لكي يكون السلاح بيد الجيش اللبناني وحده، ولا يمانع أن يعبّر الفنانون عن مواقفهم السياسية كما أن الأديان بالنسبة له أصبحت وسيلة قتال بدلا من وسيلة للألفة والمحبة.

لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا.

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