ما حقيقة مقاطعة سوريا للإعلامي سامي كليب؟... هذا ما كشفه الأخير في المجهول!

سامي كليب يبدي رأيه بوجوه بارزة من الإعلاميين اللبنانيين... وهذا ما قاله عن "مارسيل غانم" و"نديم قطيش"!

سامي كليب يبدي رأيه بوجوه بارزة من الإعلاميين اللبنانيين... وهذا ما قاله عن "مارسيل غانم" و"نديم قطيش"!

"لهذا السبب لم يشارك قصي خولي ضمن بطولة مسلسل 2024... ولم يكن طموحي التمثيل": هذا ما كشفته نادين نسيب نجيم!