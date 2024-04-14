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من شارع الهرم إلى مسلسل واقعي ولكن"… ناصر الدوسري يتحدث عن زمنه وهذا ما تقاضاه مقابل اول دور تمثيلي!
اخبار البرامج
2024-04-14 | 16:30
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من شارع الهرم إلى مسلسل واقعي ولكن"… ناصر الدوسري يتحدث عن زمنه وهذا ما تقاضاه مقابل اول دور تمثيلي!
استضافت الإعلامية راغدة شلهوب في هذه الحلقة من برنامج زمن عبر شاشة الـLBCI الممثل ناصر الدوسري حيث تحدّث عن النجاحات والإخفاقات التي عاشها خلال مسيرة ١٣ سنة من العطاء الفني.
وفي التفاصيل، بدأ الدوسري مسيرته الفنية كراقص استعراضي في المسرح وانتقل بعدها للتمثيل ضمن المسلسلات التلفزيونية.
وكان هناك مسرح بالقرب من منزل الدوسري حيث كانت المسرحيات والبروفات تعمل بشكل مستمر، وكان الأخير يذهب خلسة لمشاهدة الكواليس، وعندما رآه العامل الذي يهتم بتقديم القهوة لفريق العمل، قام بإدخاله وتعريفه إلى الممثلين والعاملين بهدف أن يكتشفوا موهبته كراقص استعراضي، ومن هنا انطلق الدوسري وأعطى الفضل لهذا العامل بما هو عليه اليوم.
وعن دخوله المجال الفني، قال الدوسري إن والدته كانت وما زالت الداعم الأكبر في هذا الخصوص، كما كان يخاف من رد فعل عائلته الكبيرة عند اكتشافهم أنه دخل الوسط الفني وانه راقص استعراضي خصوصا أنها مواضيع حساسة لا تتقبلها عائلته إلا أنه لم يتخلَّ عن طموحه وباتت عائلته تفتخر به اليوم.
وتحدث الدوسري عن انفصال والديه، إذ شرح أن والدته عوّضت له بأكبر قدر ممكن عن غياب والده وهو ممتن لذلك ويلتقي بالأخير بين الحين والآخر، حتى أن دموعه انهمرت تأثرا بالحديث عن والدته عند سؤاله ما إذا كان سيتقبّل دخول رجل جديد الى حياتها.
وعن بداياته الفنية، قال الدوسري إنه كان يتقاضى بحدود الألف دولار عندما كان عارضا ولكنه تقاضى أقل من نصف هذا المبلغ، 400 دولار، عندما قدّم أول دور تمثيلي له، ولكنه لم يهتم للمردود المالي بل كان همه الوحيد هو الوصول والحصول على المزيد من الأدوار، كما رأى أن مسلسلي "دفعة بيروت" و"من شارع الهرم إلى" ساهما في انتشاره وتعرف الجمهور إليه.
وتعقيبا على سؤال المستشار الأول الصحافي "طوني هيكل"، اعترف الدوسري أن والدته هي نقطة ضعفه وقوته في آن.
وتحدّث الدوسري عن فترة تصوير مسلسل "دفعة بيروت" التي أنضجته فنيا بسبب التجارب التي مروا بها اثناء التصوير، إذ كان من المقرر أن يجري العمل في بيروت لمدة 5 اشهر إلا أنه صُوّر في منطقة اللقلوق لمدة 10 اشهر بسبب انتشار وباء كوفيد-19 حينها ورفض فريق العمل إيقاف التصوير لو مهما كلّف الأمر.
وبالإضافة إلى ذلك، وقع حينها انفجار مرفأ بيروت، وكان الدوسري على مسافة قريبة منه، إلا أنه يومها لم يكن هناك تصوير في مدرسة الجميزة التي يصورون فيها عادة بسبب حجر فريق العمل وإلا كان مصيرهم سيكون مشابها لمصير المدرسة التي تدمرت بالكامل.
وبعد هذه التجربة، بدءًا من كوفيد-19 وصولا إلى انفجار المرفأ، اعترف الدوسري أنه أصيب بالاكتئاب ولكنه خجل من استشارة طبيب نفسي، وخاف أيضا من ذلك لأنه لا يستطيع التكلم عن مشاعره بصوت مرتفع، ففضّل ان يعالج نفسه بنفسه من خلال ممارسة الرياضة وغيرها من الأمور بعد فترة مرهقة وبعيدة عن أهله ووطنه.
وردا على سؤال الممثل "منير شليطا"، قال الدوسري إنه على الممثل إعطاء الشخصية كل ما يملك ولكنها إذا فشلت فعليه الاستمرار والاندفاع نحو الشخصية التالية، ولا يتحمل أي من الممثل، المخرج او الكاتب مسؤولية هذا الفشل بشكل فردي.
وعن الجدل الذي اثاره مسلسل "من شارع الهرم الى"، قال الدوسري إن الشعوب العربية تشاهد المسلسلات الغربية التي تبثها شبكة "نتفليكس" برحابة صدر وتتحدث عن الرتابة والملل ضمن المسلسلات العربية، ولكن عند تناول مواضيع واقعية تعترض وتثير الجدل حول اشكاليات تخصنا وتحاكي واقعنا.
وردا على سؤالي المعجبة العراقية "ريتا كرعان"، رفض الدوسري اعطاء صورته وصوته بعد موته مقابل مبلغ مادي إلا إذا كان لصالح شخصية كرتونية، وأضاف أنه يطمح الى تأدية شخصية من ذوي الاحتياجات الخاصة وأدوار مركبة.
وفي الختام، أطلت شخصية الممثل المصري "محمد الهنيدي" المركّبة من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي طلبت من الدوسري الكشف عن اسم ملك الكوميديا الخليجية ومن يرفض التمثيل بجانبه، واختار "مبارك المانع" و"عبد العزيز النصار" على عرش الكوميديا الخليجية، ولكنه لا يمانع التمثيل أمام أحد من زملائه كونه يفصل حياته الشخصية عن تلك المهنية.
لمشاهدة الحلقة كاملة،
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