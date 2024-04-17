بعد أشهر على هروبها... لقاء مؤثر جمع خديجة بوالدها في "أحمر بالخط العريض": ماذا قالت له؟

بعد أشهر على هروبها... لقاء مؤثر جمع خديجة بوالدها في "أحمر بالخط العريض": ماذا قالت له؟



التقت خديجة بوالدها مجدداً بعد ثلاثة أشهر من هروبها من منزل زوجها، في برنامج "أحمر بالخط العريض" مع الإعلامي مالك مكتبي عبر شاشة الـ LBCI، مؤكدةً أنها لا تريد العودة اليه.



وقالت إنها لا تريد معرفة أي شيء عن الأشخاص الذين يبحثون عنها، لافتةً إلى أنها "مطلوبة حيّة أو ميّتة".



وتابعت: "لم أفكر بالهروب سابقاً لكنني ودعت أطفالي الأربعة وذهبت"، مضيفةً أنها عاشت 19 عاماً من العذاب والعنف مع زوجها الذي كان يبرر أفعاله بالقول إنها "مخطئة دائماً".



وأشارت إلى أنها تعلم أن والدها غير سعيد بما فعلته، مضيفةً أنها ما زالت تطمئن عليه حتى الآن.



وأكدت أن "الطلاق هو الحل الوحيد الذي سيعيدها الى حضن والدها"، مضيفةً: "أفضل أن أقتل نفسي على العودة إلى القرية"، بسبب خوفها من زوجها الذي ما زال يرفض الطلاق منها.



وحصل لقاء مؤثر بين خديجة ووالدها، فماذا قال كلّ منهما لبعضهما البعض؟