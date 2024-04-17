تزوجت "خطيفة" مرتين... سيدة هربت من منزل والدها ثمّ زوجها وتواجههما في اللحظة الأخيرة: كيف كان ردّ فعلهما؟

تزوجت "خطيفة" مرتين... سيدة هربت من منزل والدها ثمّ زوجها وتواجههما في اللحظة الأخيرة: كيف كان ردّ فعلهما؟





كشفت سيّدة عن القرارين اللذين دمرا علاقتها بوالدها وكسرا ثقته بها، وذلك أثناء مشاركتها في برنامج "أحمر بالخط العريض" مع الإعلامي مالك مكتبي عبر شاشة الـ LBCI.



وقالت إنها اتخذت خطوة زواج "الخطيفة" في سن الـ 12 عاماً، بعدما أغراها زوجها الذي رفضته أمها حينها بفستان الزفاف والذهب.



وكشفت أنها "لم تكن بالغة" عند زواجها مشيرةً إلى أن والدها رفع دعوى على أهل زوجها الذين طلبوا منها القول إنها ذهبت بارادتها معه خوفاً من قتلها.



وتابعت: "تركت منزل زوجي بعد حصول اشكال وتضارب بيننا وتركت أطفالي معه".



ولفتت إلى تكرارها الخطأ نفسه بعد بلوغها سن الثلاثين، إذ هربت مرة أخرى مع رجل تعرّفت إليه أثناء وجودها في النيابة العامة.



وأضافت: "علمت بعد ذلك أنه متزوّج الأصل، إذ كانت زوجته الأولى تقيم معنا في المنزل وكنت أخاف منها كثيراً".



وقالت بعد لقائها بوالدها إنها لن تعود إلى منزل زوجها الذي لم يطلقها حتى الساعة، مضيفةً: "أنا مستعدة أن أسجن نفسي في منزل والدي لهذه الغاية".



فما كان رد فعل زوجها وهل قبل بطلب الطلاق؟