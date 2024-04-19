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مشاهد حصرية للراحل فادي ابراهيم من مسلسل "سر وقدر" الذي لم يُعرض بعد تُبث للمرة الأولى في The Stage! (فيديو)
اخبار البرامج
2024-04-19 | 14:48
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مشاهد حصرية للراحل فادي ابراهيم من مسلسل "سر وقدر" الذي لم يُعرض بعد تُبث للمرة الأولى في The Stage! (فيديو)
حل المخرج والمنتج ايلي معلوف ضيفا في حلقة The Stage على شاشة الـLBCI والتي تم خلالها تكريم الممثل القدير الراحل فادي ابراهيم.
وتحدث ايلي معلوف خلال الحلقة عن دور فادي ابراهيم في مسلسل "سر وقدر" الذي لم يُعرض بعد، ومن المرتقب عرضه قريبا على شاشة الـLBCI.
وخلال حلقة البرنامج عُرضت مشاهد حصرية من المسلسل لأول مرة.
وقال معلوف: "شارك فادي ابراهيم في التمثيل في هذا المسلسل وبدأنا بالعمل عليه منذ 7 سنوات... في بداية التصوير كانت حالة فادي الصحية أفضل ومن منتصف التصوير تراجعت حالته لكنه لم يسمح لأحد بالشعور بتعبه وألمه".
وشرح معلوف أن "المشهد الذي ظهر فيه فادي ابراهيم مع الممثلة كاتيا كعدي تأجل تصويره أكثر من 5 مرات، وذلك بسبب تدهور صحة فادي، وقبل تصوير هذه المشاهد دخل الى المستشفى وحضروه للبدء بغسل كليتيه وعلى الرغم من ذلك أصر على إكمال التصوير وهذه كانت النتيجة الرائعة والاحساس الجميل... هذا هو فادي الممثل النجم."
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