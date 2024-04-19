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"أنا رايح والله يقدرك تعمل قصة حياتي"... ابن شقيقة فادي ابراهيم يتحدث عن حياة الأخير وفترة مرضه وهذا ما قاله
اخبار البرامج
2024-04-19 | 16:09
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"أنا رايح والله يقدرك تعمل قصة حياتي"... ابن شقيقة فادي ابراهيم يتحدث عن حياة الأخير وفترة مرضه وهذا ما قاله
كرم برنامج The Stage في حلقة هذا الأسبوع، عبر شاشة الـLBCI، الممثل القدير الراحل فادي ابراهيم.
وحل ابن شقيقة فادي ابراهيم ماريو نعمة ضيفا في الحلقة، واستهل حديثه بتوجيه شكر خاص "لرئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال الشيخ بيار الضاهر لوقفاته مع فادي وعائلته في كل الظروف"، وأضاف: "فادي كان يعتبر الـLBCI بيته، عندما كنا نأتي معا لتصوير حلقة أو مقابلة ما كان يعيش فرحا كبيرا لأنه قادم الى هذه المؤسسة".
وتابع نعمة حديثه عن خاله قائلا: "فادي لم يكن خالي وصديقي فقط بل كان الأخ والأب وكنت مقربا منه جدا منذ عمر العشر سنوات وعشت معه كل المراحل وهذا شرف كبير لي... موهبته كانت استثنائية والراحل الكبير ايلي صنيفر هو من اكتشف موهبته ونجح بكل أدواره التي قدمها بحب وشغف".
وأشار نعمة الى أن "عندما كان يحصل فادي على عمل كان يعيش فرحا كبيرا، واستمر في المقاومة حتى النفس الأخير ... تعاون مع الكاتب مروان نجار معه وتعلم الالقاء في تلك الفترة كما كان مقربا جدا من الأستاذ عبد المجيد مجذوب والأستاذ رشيد علامة والأستاذ أحمد الزين والأستاذ خالد السيد وكان يعتبرهم قدوة وتعب على نفسه ليصل".
ولفت الى أن "ذاكرته كانت قوية جدا وكل ما وصل اليه كان بجهده، كان يقرأ ويطور نفسه والشغف لعمله كان يدفعه للحفظ بسرعة ... كان دونجوان الدراما اللبنانية، هو انسان طيب جدا وقلبه أبيض ولا يحب الأذية أو أن يرى أي شخص يتعرض للأذية، وما تعلمته منه كان من خلال الرسائل التي كان يوصلها لي بتصرفاته".
وشدد نعمة على أن "أشعر دائما أن روحه موجودة بداخلي... فادي معلم كان وسيبقى هكذا... خلال فترة مرضه كان هو الداعم الأساسي للجميع، نحن قمنا بما يجب أن نقوم به ليكون مرتاحا... كنا نبكي خارج غرفته وعندما ندخل من جديد نراه يضحك فيعيد الفرح لقلوبنا... لم يتذمر أبدا ولم يفقد الأمل".
وفي السياق نفسه، أكد نعمة أن "الاشاعات أزعجتنا جدا وكانت قد بدأت منذ فترة كورونا، كنا في السيارة مرة وقال لي مرة خلال تلك الفترة "الله يرحمني، توفيت وين بدنا نعمل العزاء"، الاشاعات كانت قبيحة جدا والناس تنتظر الفرص لتطلق الاشاعات".
وختم: "قبل بيومين من آخر مشكلة أصابته، كنت معه في الغرفة فقلت له يجب أن تصبح أقوى وأن تعود للحياة الطبيعية من جديد، بدي أعمل قصة حياتك وانت تكون فيها، فقال لي: أنا رايح والله يقدرك تعملها... سأشتاق لكل شيء فيه لروحه ولقلبه ولعقله ولضمته...فادي ابراهيم أسطورة لن تموت أبدا".
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