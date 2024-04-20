غسان الرحباني يكشف موقفه من ملف النزوح السوري: "السياسيين ما إلهن ربّ"

لفت الفنان اللبناني غسان الرحباني، ضمن برنامج المجهول مع الإعلامي رودولف هلال عبر شاشة الـ LBCI، إلى عدم تطرقه للشأن السياسي في الوقت الحالي.

وقال الرحباني إنه "للشعور بالسعادة في لبنان، يجب على المواطن التوقف عن متابعة نشرات الأخبار وعدم الحديث عن ملفات الفساد والكهرباء".

وأكد أن عهد الرئيس السابق العماد ميشال عون فشل بسبب تدخلات أطراف عديدة به وبقراراته، مضيفاً أنه لا يشعر بالحزن تجاهه.

وعن اجتماعاته المتكررة مع أشخاص من مختلف الفئات السياسية، قال الرحباني إلى أنه يسعى دائماً للمحافظة على العلاقات التي تجمعه بأصدقائه من مختلف الفئات السياسية.

ولفت إلى أنه تقصد الذهاب لزيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون الصيف الفائت وسأله عن ملف النازحين السوريين تحديداً.

وعلق الرحباني على حادثة مقتل منسق منطقة جبيل في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان بالقول: "بعد استشهاده أصبحت الصورة ضبابية بالنسبة إلي، ولا أعرف ما إذا كان يحق للقوات اللبنانية طرد السوريين من مختلف المناطق".

وتابع: "أنا مع عودة النازحين السوريين"، مضيفاً "يحق للبنانيين الشعور بالغضب بعد هذه الحادثة والسياسيين ما إلهن رب".

وعن ذهابه إلى دار الأوبرا في سوريا، قال: "أذهب إلى جميع الأماكن التي أريد الذهاب إليها وليس لدي قيود حيال ذلك".