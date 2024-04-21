الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
والده المخرج أمين الحاج رفض دخوله المجال الفني... تصريحات مهمة وجوانب استثنائية كشفها الممثل خالد الأمين في زمن!
اخبار البرامج
2024-04-21 | 16:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
والده المخرج أمين الحاج رفض دخوله المجال الفني... تصريحات مهمة وجوانب استثنائية كشفها الممثل خالد الأمين في زمن!
والده المخرج أمين الحاج رفض دخوله المجال الفني... تصريحات مهمة وجوانب استثنائية كشفها الممثل خالد الأمين في زمن!
استضافت الإعلامية راغدة شلهوب في هذه الحلقة من برنامج زمن عبر شاشة الـLBCI الممثل الكويتي خالد الأمين حيث تحدّث عن النجاحات والإخفاقات التي عاشها خلال مسيرته الفنية.
وفي التفاصيل، كشف الأمين أن والده، المخرج "أمين الحاج"، كان رافضًا لفكرة دخول ابنه مجال الإخراج والتمثيل، حيث خيّره بين ثلاثة اختصاصات: الطب، الهندسة والمحاماة.
وعلى الرغم من كون والده مخرجًا، إلا أن هذا الأمر جعل الأخير يخاف أن يخوض ابنه التجارب نفسها التي عاشها قبله، وبعد دخول الأمين كلية الطب لمدة سنة ونصف قام بتركها وقرر التخصص في مجال الإخراج والتمثيل.
وبعد اتخاذه هذا القرار، غضب منه والده وقاطعه لمدة سنة ونصف ولكن عندما قدّم الأمين مشروع تخرجه بدت علامات الفخر واضحة على معالم وجه والده الذي ساعده من دون علمه على دخول معهد التمثيل.
وتحدث الأمين عن الممثلة القديرة "سعاد عبدالله" كونها ساهمت في تعزيز مساحة مسيرته الفنية في بداياتها، وذلك عندما طلبت أن يمثل بجانبها وكانت تجربة مليئة بالمسؤولية والفخر، كما تحدث عن صداقته القوية بزميله الممثل "أحمد إيراج".
وقال الأمين إن فكرة المسلسل المكون من 30 حلقة أصبحت قديمة نوعا ما، ويجب أن تصبح الأولوية للأجزاء القصيرة وعدد الحلقات القليلة والابتعاد عن الأفكار المعلبة أصبح واجبًا.
وكشف الأمين أن شركات الإنتاج تصنفه ضمن الممثلين ذوي الأجر المرتفع، كما أن فكرة الزواج ليست مستحيلة بالنسبة له ولكنه إنسان متمسك بحريته.
وروى الأمين أن والدته قامت ذات مرة بتمثيلية وذلك في محاولة منها لدفع أولادها نحو الزواج، حيث ادعت أنها مريضة وحالتها خطيرة ما أدى إلى سفر واحد منهم، زواج البكر بهدف إرضائها وتمسّك الأمين بموقفه إذ كان واضحا له منذ البداية أن الأمر عبارة عن تمثيلية طريفة.
وردًّا على سؤال الممثلة اللبنانية "مارسيل جبور"، أوضح الأمين أن وضعه كوضع الممثلين عموما، لأن الظلم موجود دائما على الصعيدين المعنوي والمادي ويبقى الحل الوحيد لدى النقابات التي عليها مسك زمام الأمور وتفنيدها مع شركات الانتاج.
وقال الأمين إنه لا يقوم بتأدية مشاهد القبل، كما أوضح أنه لم يقم بعملية تجميل لأنفه بل رممه بعد أن انكسر أثناء تصوير مشهد.
وفي هذا السياق، شرح الأمين أن الصعوبة التي ستواجهه في المستقبل البعيد هي انحصار الأدوار بسبب العمر، كما أنه يطمح لتأدية دور شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي الختام، أطلت شخصية الممثلة المصرية "يسرا" المركّبة من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي طلبت من الأمين الاختيار بين الممثلتين "هدى الحسين" و"سعاد عبدالله"، فأوضح أن الحسين هي الأقرب إلى قلبه ولكنه لا ينسى فضل عبدالله عليه وهو يحبها ويحترمها كثيرًا.
لمشاهدة الحلقة كاملة،
اضغطوا هنا
.
آخر الأخبار
فنّ
اخبار البرامج
المخرج
الحاج
دخوله
المجال
الفني...
تصريحات
وجوانب
استثنائية
كشفها
الممثل
الأمين
"غرور عائلة الرحباني ضارب بالسما"... غسان الرحباني يتحدث عن علاقته بعائلته وهذا ما طلبه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-04-18
"إن بي سي" عن نائب الأمين العام لحزب الله: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا إذا ردت على الهجمات الإيرانية الأخيرة
آخر الأخبار
2024-04-18
"إن بي سي" عن نائب الأمين العام لحزب الله: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا إذا ردت على الهجمات الإيرانية الأخيرة
0
أخبار دولية
2024-04-18
الأمين العام للأطلسي أمام مجموعة السبع: كييف بحاجة عاجلة لدفاعات جوية
أخبار دولية
2024-04-18
الأمين العام للأطلسي أمام مجموعة السبع: كييف بحاجة عاجلة لدفاعات جوية
0
أخبار دولية
2024-04-14
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: نشدد على أهمية ضبط النفس سعيًا للحفاظ على الأمن والاستقرار
أخبار دولية
2024-04-14
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: نشدد على أهمية ضبط النفس سعيًا للحفاظ على الأمن والاستقرار
0
اخبار البرامج
2024-04-12
وليد توفيق يكشف عن سبب رغبته دخول المجال الفني... وهذا ما حذّرته منه والدته
اخبار البرامج
2024-04-12
وليد توفيق يكشف عن سبب رغبته دخول المجال الفني... وهذا ما حذّرته منه والدته
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2024-04-20
"غرور عائلة الرحباني ضارب بالسما"... غسان الرحباني يتحدث عن علاقته بعائلته وهذا ما طلبه
اخبار البرامج
2024-04-20
"غرور عائلة الرحباني ضارب بالسما"... غسان الرحباني يتحدث عن علاقته بعائلته وهذا ما طلبه
0
اخبار البرامج
2024-04-20
غسان الرحباني يكشف موقفه من ملف النزوح السوري: "السياسيين ما إلهن ربّ"
اخبار البرامج
2024-04-20
غسان الرحباني يكشف موقفه من ملف النزوح السوري: "السياسيين ما إلهن ربّ"
0
اخبار البرامج
2024-04-19
"ما بعده ليس كما قبله"... فادي ابراهيم قصة نجاح وحب وفرح بألسنة من عرفوه وعملوا معه: " انسان لا يتكرر ولا بديل له"!
اخبار البرامج
2024-04-19
"ما بعده ليس كما قبله"... فادي ابراهيم قصة نجاح وحب وفرح بألسنة من عرفوه وعملوا معه: " انسان لا يتكرر ولا بديل له"!
0
اخبار البرامج
2024-04-19
"أنا رايح والله يقدرك تعمل قصة حياتي"... ابن شقيقة فادي ابراهيم يتحدث عن حياة الأخير وفترة مرضه وهذا ما قاله
اخبار البرامج
2024-04-19
"أنا رايح والله يقدرك تعمل قصة حياتي"... ابن شقيقة فادي ابراهيم يتحدث عن حياة الأخير وفترة مرضه وهذا ما قاله
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-04-17
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ...إلى متى يرافقنا هذا الطقس؟
حال الطقس
2024-04-17
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ...إلى متى يرافقنا هذا الطقس؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-04-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-04-2024
0
منوعات
2024-04-20
أمير هذا البلد يُعلن انفصاله عن زوجته بعد 14 عاما من الزواج: "اختارا الانفصال ودياً" (صور)
منوعات
2024-04-20
أمير هذا البلد يُعلن انفصاله عن زوجته بعد 14 عاما من الزواج: "اختارا الانفصال ودياً" (صور)
0
منوعات
2024-04-20
نسران أثارا ضجة غريبة... ظهرت عليهما علامات الاحتضار والموت ولكن الحقيقة خلف حالتهما مفاجئة ومضحكة! (فيديو)
منوعات
2024-04-20
نسران أثارا ضجة غريبة... ظهرت عليهما علامات الاحتضار والموت ولكن الحقيقة خلف حالتهما مفاجئة ومضحكة! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بطل العالم ماكس فرستابن يؤكد هيمنته على بطولة الفورمولا وان عبر جائزة الصين الكبرى
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بطل العالم ماكس فرستابن يؤكد هيمنته على بطولة الفورمولا وان عبر جائزة الصين الكبرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
كلاسيكو منتظر الليلة بين برشلونة وريال مدريد والفرصة الأخيرة للفريق الكاتالوني للاقتراب من النادي الملكي
تقارير نشرة الاخبار
13:51
كلاسيكو منتظر الليلة بين برشلونة وريال مدريد والفرصة الأخيرة للفريق الكاتالوني للاقتراب من النادي الملكي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تطوّر مضطرد في الذكاء الإصطناعيّ… فهل تقوَّض العملية الديمقراطية حول العالم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تطوّر مضطرد في الذكاء الإصطناعيّ… فهل تقوَّض العملية الديمقراطية حول العالم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الكهرباء.. من الفضاء قريباً ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الكهرباء.. من الفضاء قريباً ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عقوبات أميركية جديدة على النفط الايراني...فهل ستكون فعالة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عقوبات أميركية جديدة على النفط الايراني...فهل ستكون فعالة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
رغم ويلات الحرب في غزة… مقاومة عبر التمسك بحب الحياة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
رغم ويلات الحرب في غزة… مقاومة عبر التمسك بحب الحياة
0
أخبار دولية
13:12
بين واشنطن وتل أبيب.. كسر وجبر!
أخبار دولية
13:12
بين واشنطن وتل أبيب.. كسر وجبر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هل يؤشر التصعيد الإسرائيليّ في الضفة إلى مخاوف من أن تصبح غزة ثانية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هل يؤشر التصعيد الإسرائيليّ في الضفة إلى مخاوف من أن تصبح غزة ثانية؟
0
أخبار دولية
13:07
جبهة لبنان تفرض التحدي الأكبر على إسرائيل...فهل اقتربت ساعة الحسم؟
أخبار دولية
13:07
جبهة لبنان تفرض التحدي الأكبر على إسرائيل...فهل اقتربت ساعة الحسم؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:15
التحكم المروري: تصادم بين سيارة ودراجة نارية على أوتوستراد أنطلياس باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
06:15
التحكم المروري: تصادم بين سيارة ودراجة نارية على أوتوستراد أنطلياس باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
2
حال الطقس
02:01
الحرارة تتخطى الـ30 درجة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:01
الحرارة تتخطى الـ30 درجة... هذه تفاصيل الطقس
3
آخر الأخبار
16:37
المقاومة الإسلامية: نؤكّد أنّ الطائرة المسيرة المعادية التي أسقطها مجاهدونا في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان هي من نوع هيرمز 450
آخر الأخبار
16:37
المقاومة الإسلامية: نؤكّد أنّ الطائرة المسيرة المعادية التي أسقطها مجاهدونا في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان هي من نوع هيرمز 450
4
آخر الأخبار
17:31
بيان للجيش الإسرائيليّ: غالانت أعرب عن قلقه من أن تكون العقوبات الأميركية المرتقبة بداية لخطوات مماثلة
آخر الأخبار
17:31
بيان للجيش الإسرائيليّ: غالانت أعرب عن قلقه من أن تكون العقوبات الأميركية المرتقبة بداية لخطوات مماثلة
5
فنّ
07:07
بكلمات رومنسية ومميزة... هكذا عايدت جيسي عبدو زوجها بمناسبة عيد ميلاده! (صورة)
فنّ
07:07
بكلمات رومنسية ومميزة... هكذا عايدت جيسي عبدو زوجها بمناسبة عيد ميلاده! (صورة)
6
آخر الأخبار
09:32
غانتس: نقترب من ساعة الحسم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان
آخر الأخبار
09:32
غانتس: نقترب من ساعة الحسم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان
7
آخر الأخبار
14:35
إعلام إسرائيلي: نتنياهو هدد خلال اجتماع مجلس الحرب بإخراج كل من يسرب المعلومات حول التبادل
آخر الأخبار
14:35
إعلام إسرائيلي: نتنياهو هدد خلال اجتماع مجلس الحرب بإخراج كل من يسرب المعلومات حول التبادل
8
منوعات
14:24
"واعدي الرجل القصير القامة"... هذا ما نصحت به إحدى عارضات الأزياء بناء على تجربتها الشخصية! (فيديو)
منوعات
14:24
"واعدي الرجل القصير القامة"... هذا ما نصحت به إحدى عارضات الأزياء بناء على تجربتها الشخصية! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More