والده المخرج أمين الحاج رفض دخوله المجال الفني... تصريحات مهمة وجوانب استثنائية كشفها الممثل خالد الأمين في زمن!

والده المخرج أمين الحاج رفض دخوله المجال الفني... تصريحات مهمة وجوانب استثنائية كشفها الممثل خالد الأمين في زمن!



استضافت الإعلامية راغدة شلهوب في هذه الحلقة من برنامج زمن عبر شاشة الـLBCI الممثل الكويتي خالد الأمين حيث تحدّث عن النجاحات والإخفاقات التي عاشها خلال مسيرته الفنية.



وفي التفاصيل، كشف الأمين أن والده، المخرج "أمين الحاج"، كان رافضًا لفكرة دخول ابنه مجال الإخراج والتمثيل، حيث خيّره بين ثلاثة اختصاصات: الطب، الهندسة والمحاماة.



وعلى الرغم من كون والده مخرجًا، إلا أن هذا الأمر جعل الأخير يخاف أن يخوض ابنه التجارب نفسها التي عاشها قبله، وبعد دخول الأمين كلية الطب لمدة سنة ونصف قام بتركها وقرر التخصص في مجال الإخراج والتمثيل.



وبعد اتخاذه هذا القرار، غضب منه والده وقاطعه لمدة سنة ونصف ولكن عندما قدّم الأمين مشروع تخرجه بدت علامات الفخر واضحة على معالم وجه والده الذي ساعده من دون علمه على دخول معهد التمثيل.



وتحدث الأمين عن الممثلة القديرة "سعاد عبدالله" كونها ساهمت في تعزيز مساحة مسيرته الفنية في بداياتها، وذلك عندما طلبت أن يمثل بجانبها وكانت تجربة مليئة بالمسؤولية والفخر، كما تحدث عن صداقته القوية بزميله الممثل "أحمد إيراج".



وقال الأمين إن فكرة المسلسل المكون من 30 حلقة أصبحت قديمة نوعا ما، ويجب أن تصبح الأولوية للأجزاء القصيرة وعدد الحلقات القليلة والابتعاد عن الأفكار المعلبة أصبح واجبًا.



وكشف الأمين أن شركات الإنتاج تصنفه ضمن الممثلين ذوي الأجر المرتفع، كما أن فكرة الزواج ليست مستحيلة بالنسبة له ولكنه إنسان متمسك بحريته.



وروى الأمين أن والدته قامت ذات مرة بتمثيلية وذلك في محاولة منها لدفع أولادها نحو الزواج، حيث ادعت أنها مريضة وحالتها خطيرة ما أدى إلى سفر واحد منهم، زواج البكر بهدف إرضائها وتمسّك الأمين بموقفه إذ كان واضحا له منذ البداية أن الأمر عبارة عن تمثيلية طريفة.



وردًّا على سؤال الممثلة اللبنانية "مارسيل جبور"، أوضح الأمين أن وضعه كوضع الممثلين عموما، لأن الظلم موجود دائما على الصعيدين المعنوي والمادي ويبقى الحل الوحيد لدى النقابات التي عليها مسك زمام الأمور وتفنيدها مع شركات الانتاج.



وقال الأمين إنه لا يقوم بتأدية مشاهد القبل، كما أوضح أنه لم يقم بعملية تجميل لأنفه بل رممه بعد أن انكسر أثناء تصوير مشهد.



وفي هذا السياق، شرح الأمين أن الصعوبة التي ستواجهه في المستقبل البعيد هي انحصار الأدوار بسبب العمر، كما أنه يطمح لتأدية دور شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وفي الختام، أطلت شخصية الممثلة المصرية "يسرا" المركّبة من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي طلبت من الأمين الاختيار بين الممثلتين "هدى الحسين" و"سعاد عبدالله"، فأوضح أن الحسين هي الأقرب إلى قلبه ولكنه لا ينسى فضل عبدالله عليه وهو يحبها ويحترمها كثيرًا.