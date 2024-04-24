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"كنت أبحث له عن عروس تكون أصغر مني"... أحمد أحب صديقة والدته السبعينية وتزوج منها وهذه قصتهما!

اخبار البرامج
2024-04-24 | 14:49
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&quot;كنت أبحث له عن عروس تكون أصغر مني&quot;... أحمد أحب صديقة والدته السبعينية وتزوج منها وهذه قصتهما!
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"كنت أبحث له عن عروس تكون أصغر مني"... أحمد أحب صديقة والدته السبعينية وتزوج منها وهذه قصتهما!

استضاف الاعلامي مالك مكتبي في هذه الحلقة من أحمر بالخط العريض الثنائي أحمد ورنا، وما يفرق بينهما فارق العمر الذي يصل الى الـ15 سنة تقريبا.

وفي التفاصيل، فان رنا السبعينية صديقة والدته، وهي من طلبت يده للزواج، وذلك بعد أن رأت أنه يتعذب جدا في علاقته بزوجته الأولى.

وقالت: "وضعه كان صعبا وتأثرت بذلك، كانت لديه مشاكل كثيرة في زواجه الأول"، مشيرة الى أنه "شخص جيد جدا ووالدته صديقتي من قبل أن أتزوج منه، أنا أكبر منه وهناك فرق عمر كبير بيننا، ولكن هذا الأمر لا يهم". 

واعتبرت رنا أن أحمد "وجد عندي ما يبحث عنه... وجد عندي حنان الأم  ووجدت عنده كل شيء أبحث عنه، وحتى قبل أن نتطلق كنت أبحث له عن عروس تكون أصغر مني". 

بدوره، قال أحمد، الذي على الرغم من طلاقه من رنا لا يزال يعتبرها المرأة المثالية، ان " كنت محتاجا لشخص يفهمني لأن زوجتي الأولى لا تفهمني ، وشرحت له منذ البداية أن بيتي وأولادي خط أحمر".

واعتبر أحمد أن "الحب لا يفرق بين الكبير والصغير ... والحب ليس الجنس بل الاحترام والاخلاص... وعندما تزوجت زوجتي الأولى كانت تعلم عني كل شيء وكانت تعرف أنني سأتزوج عليها في حال كانت تصرفاتها خانقة ومسيئة بالنسبة لي، وهي تغار كثيرا من كل شيء".

وتابع: "طلقتهما وهناك زوجة ثالثة على الطريق وأقول لزوجتي الأولى إنها دفعتني للزواج عليها، أما لزوجتي الثانية فأقول إنها المرأة المثالية والتي فيها كل ما يبحث عنه الرجل".

وأكد أحمد أنه لا يزال يشعر بأنه شاب على الرغم من أنه خمسيني، وقال: "لا أعرف عمري وأشعر أنني لا زلت شابا وطموحي كبير، والرجل الخمسيني يرغب في أن يغرم وأن يعيش الحب وعوارضه، والرجل ليس غرائزيا فقط، ورنا هي من أعطتني الحب والاخلاص، ومن يحب الشخص لا يفكر بعمره".

لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا هنا
 

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