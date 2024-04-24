قصة كازانوفا وجوجو... تعرف عليها وتزوجها بـ7 أيام: في مليون امرأة بدها ياني وأنا بدي جوجو "ولو قد ستي"!

استضاف الاعلامي مالك مكتبي في هذه الحلقة من أحمر بالخط العريض الثنائي محمد وجيهان، الذي يتعرض للتنمر بسبب فارق العمر بينهما، وهو يبلغ من العمر 31 سنة في حين أن جيهان عمرها 41 سنة.وقال محمد: "في الحياة العادية اسمي محمد، وعلى تيك توك أنا كازانوفا، أنا قاهر النساء وتعدد العلاقات يجعل مني رجلا أكثر".وأكد أن "في مليون امرأة بدها ياني وأنا بدي جوجو، أنا أعرف كيف أمارس فنون الاغواء ولدي كاريزما تجذب النساء"، وروى قصته مع زوجته قائلا: "تعرفت عليها على فيسبوك وأنا بادرت بالحديث معها ، في البداية كنت أملأ وقت الفراغ، وبعد 7 أيام من تعارفنا طلبت يدها من أهلها، تعرفت عليها وأحببتها وتزوجتها خلال 7 أيام... رأيتها في اليوم السابع وتزوجتها".وأوضح محمد أن "نختلف بالسياسة أنا مع السيد حسن نصرالله وهي مع الرئيس سعد الحريري، أنا من بعلبك وهي من طرابلس... هناك فرق عمر بيننا وهي أكبر مني".ولفت الى أن "أهلي كانت لديهم مخاوف من فارق العمر بيننا ومن اختلاف الطائفة... وتحديت الكثير من الضغوطات ولكنني كنت مقتنعا... تزوجنا منذ سنة و 3أشهر و16 يوما و 4 ساعات".وأكد محمد أن "علاقتنا ممتازة وهي ملكة جمال نساء الكون ولو قد امي ولو قد ستي"، معتبرا أن "مجتمعنا مريض نفسيا بفارق العمر، والتنمر الالكتروني لا يؤثر على علاقتنا، ودمعتها توازي الكزن بالنسبة لي الكون ومن يبكيها أقتله، وأخفي عن زوجتي التعليقات المتنمرة عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا تتضايق".بدورها، قالت جيهان أو جوجو: "يقولون أنني سحرته ليتزوجني، ولكن كلام الناس لا يهمني ولدي ثقة بنفسي وأنا أعلم انني ملكة جمال ، ولا مشكلة لدي بفارق العمر".