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بين أمال ورونزا وفاديا قصص عن مواهب استثنائية لن تُكرر... مسرح The Stage يكرّم الأخوات طنب!

بين أمال ورونزا وفاديا قصص عن مواهب استثنائية لن تُكرر... مسرح The Stage يكرّم الأخوات طنب!







وفي التفاصيل، كشفت أمال طنب أنها كانت السبب في دخول شقيقتيها فاديا ورونزا المجال الفني، كما تحدثت عن لقائها بالراحل الياس الرحباني الذي عرّفها على شقيقيه عاصي ومنصور الرحباني، وعرض عليها الذهاب إلى أميركا حيث غنت مع الراحل جوزيف ناصيف "يا نور حبك"، واستمر تعاونها مع الرحابنة لأربع سنوات تقريبا.



وشرحت أمال أن تعاونها مع الرحابنة لم يستمر بسبب زواجها من كاتب المسرح الغنائي الدكتور جان أبي غانم الذي اهتم لاحقا بكتابة أغانيها، ونيلها الميدالية الذهبية في استوديو الفن عام 1973 ساهم أيضا في شق طريقها الخاص.



وتحدث زوجها الدكتور أبي غانم عن إعجابه بأمال عندما كانت تدرس اللاهوت، وما لفته في البداية كان صوتها، كما كشف عن برنامج "مشوار الحنين" الذي ما زال في إطار الكتابة والإعداد، والذي سوف يقدّمه في أول فرصة لعرضه عبر شاشة الـLBCI.



وفي هذا الإطار كشفت رونزا أنه كان من المقرر قيامها بمشاريع عدة مع الأخوين الرحباني والتي أُلغيت بسبب الظروف الأمنية حينها، وتحدثت عن مقاراناتها في بداياتها بالسيدة فيروز لأنها كانت من الوجوه الجديدة التي تعاون معها الأخوين عاصي ومنصور الرحباني حيث تلقت هجوما من الصحافة.



وكشفت رونزا أن الراحل سيمون الأسمر طلب منها المشاركة ضمن لجنة استوديو الفن وهو أمر رائع لأنه لا يحدث عادة.



وفي هذا السياق، كشفت فاديا أنها كانت ذاهبة لمرافقة رونزا إلى مكتب الرحابنة حين سألها منصور الرحباني عن رغبتها بالغناء، وعندما أدت إحدى الأغاني سألها على الفور عن احتمالية ذهابها معهم إلى لندن في تجربة استثنائية.



وتحدثت يمان الحاج عن والدتها فاديا وعن مدى دعمها لها، وشرحت عن مشاركتها ضمن برنامج The Voice بنسخته الأجنبية، حيث أبهرت لجنة التحكيم بصوتها الفريد من نوعه، وأخبرت عن تردد والدتها في دخولها هذا المجال بسبب معرفتها بما يحصل خلف الكواليس من تحديات وصعوبات ولكنها لم تمنعها بل قدّمت لها كل الدعم.



لمشاهدة الحلقة كاملة، استضافت الإعلامية كارلا حداد الأخوات أمال، رونزا وفاديا طنب في حلقة مميزة ضمن برنامج "The Stage" عبر شاشة الـLBCI.وفي التفاصيل، كشفت أمال طنب أنها كانت السبب في دخول شقيقتيها فاديا ورونزا المجال الفني، كما تحدثت عن لقائها بالراحل الياس الرحباني الذي عرّفها على شقيقيه عاصي ومنصور الرحباني، وعرض عليها الذهاب إلى أميركا حيث غنت مع الراحل جوزيف ناصيف "يا نور حبك"، واستمر تعاونها مع الرحابنة لأربع سنوات تقريبا.وشرحت أمال أن تعاونها مع الرحابنة لم يستمر بسبب زواجها من كاتب المسرح الغنائي الدكتور جان أبي غانم الذي اهتم لاحقا بكتابة أغانيها، ونيلها الميدالية الذهبية في استوديو الفن عام 1973 ساهم أيضا في شق طريقها الخاص.وتحدث زوجها الدكتور أبي غانم عن إعجابه بأمال عندما كانت تدرس اللاهوت، وما لفته في البداية كان صوتها، كما كشف عن برنامج "مشوار الحنين" الذي ما زال في إطار الكتابة والإعداد، والذي سوف يقدّمه في أول فرصة لعرضه عبر شاشة الـLBCI.وفي هذا الإطار كشفت رونزا أنه كان من المقرر قيامها بمشاريع عدة مع الأخوين الرحباني والتي أُلغيت بسبب الظروف الأمنية حينها، وتحدثت عن مقاراناتها في بداياتها بالسيدة فيروز لأنها كانت من الوجوه الجديدة التي تعاون معها الأخوين عاصي ومنصور الرحباني حيث تلقت هجوما من الصحافة.وكشفت رونزا أن الراحل سيمون الأسمر طلب منها المشاركة ضمن لجنة استوديو الفن وهو أمر رائع لأنه لا يحدث عادة.وفي هذا السياق، كشفت فاديا أنها كانت ذاهبة لمرافقة رونزا إلى مكتب الرحابنة حين سألها منصور الرحباني عن رغبتها بالغناء، وعندما أدت إحدى الأغاني سألها على الفور عن احتمالية ذهابها معهم إلى لندن في تجربة استثنائية.وتحدثت يمان الحاج عن والدتها فاديا وعن مدى دعمها لها، وشرحت عن مشاركتها ضمن برنامج The Voice بنسخته الأجنبية، حيث أبهرت لجنة التحكيم بصوتها الفريد من نوعه، وأخبرت عن تردد والدتها في دخولها هذا المجال بسبب معرفتها بما يحصل خلف الكواليس من تحديات وصعوبات ولكنها لم تمنعها بل قدّمت لها كل الدعم.لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا