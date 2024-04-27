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مصطفى علّوش يتحدث عن الحرب في جنوب لبنان... وهذا موقفه من ملف النزوح السوري

اخبار البرامج
2024-04-27 | 13:45
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مصطفى علّوش يتحدث عن الحرب في جنوب لبنان... وهذا موقفه من ملف النزوح السوري
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مصطفى علّوش يتحدث عن الحرب في جنوب لبنان... وهذا موقفه من ملف النزوح السوري

مصطفى علّوش يتحدث عن الحرب في جنوب لبنان... وهذا موقفه من ملف النزوح السوري

أكد النائب السابق مصطفى علّوش أثناء حلوله ضيفاً على برنامج المجهول مع الإعلامي رودولف هلال عبر شاشة الـ LBCI على أنه "لا وجود لدولة مع سلاحين"، مشيراً إلى اقتناعه بهذا الأمر منذ العام 2005 وتحديداً بعد استشهاد رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

واعتبر علّوش في السياق نفسه أن "العنف في هذه المرحلة أصبح أمراً واقعاً"، مضيفاً أنه "غير تابع لأي أجهزة داخلية أو خارجية وأن معلوماته هي مجرد تحليل شخصي".

وتابع: "لست مقتنعاً أن السياسيين يختلفون عن الشعب بشيء"، لافتاً إلى أن الحرب الّذي توقّع حدوثها في وقت سابق تتأثر بموقع لبنان الجغرافي وهي "بين الأشخاص الراغبين بالاستقرار والأشخاص الذين رهنوا أنفسهم إلى مشروع أسطوري".

وعن القضية الفلسطينية والحرب الدائرة حالياً، أكد أن "المواجهة الحاصلة دمرت لبنان ولم تساعد الفلسطينيين بأي شيء"، مضيفاً أن المناوشات الحاصلة حالياً في جنوب لبنان "تُعطي للعدو الإسرائيلي فرصة لتوسيع حربه على لبنان واستكمال مشروعه".

ونفى أن يكون قرار السلم والحرب في يد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، جازماً أنه في يد المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال علّوش: "عندما أريد الدفاع عن أرضي يجب عليّ حمايتها من خلال تطبيق القرارات الدولية"، وأكد أن إسرائيل هي "دولة مغتصبة ولا يجب أن تكون موجودة".

ولفت إلى أن "المقاومة هي شعار وُضع من أجل حماية وجود إيران في لبنان من خلال حزب الله"، مؤكداُ أنه "لا يوجد توّحش في العالم يُشبه التوّحش الصهيوني سوى توّحش الرئيس السوري بشار الأسد"، لافتاً إلى أنه مع عودة اللاجئين السوريين.
 

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