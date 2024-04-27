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مصطفى علّوش يجيب على سؤال "من هو الفاسد الأكبر"... فمن اختار بين جبران باسيل وفؤاد السنيورة؟

اخبار البرامج
2024-04-27 | 13:55
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مصطفى علّوش يجيب على سؤال &quot;من هو الفاسد الأكبر&quot;... فمن اختار بين جبران باسيل وفؤاد السنيورة؟
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مصطفى علّوش يجيب على سؤال "من هو الفاسد الأكبر"... فمن اختار بين جبران باسيل وفؤاد السنيورة؟

مصطفى علّوش يجيب على سؤال من هو الفاسد الأكبر... فمن اختار بين جبران باسيل وفؤاد السنيورة؟

قال النائب السابق مصطفى علّوش في حديث لبرنامج المجهول مع الإعلامي رودولف هلال إنه لم يرفض السير بترشيح العماد ميشال عون لتولي سدّة الرئاسة بسبب رسالة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع التي أرسلها إلى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري آنذاك، والتي رحبت بهذا الأمر.
 
وأشار علّوش إلى أنه "اتضح بعد عامي 2016 و2017 أننا أدخلنا فاسد جديد إلى الحكم وهو رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل".
 
وتابع: "جبران باسيل ليس الفاسد الوحيد"، مضيفاً أن "الحكم ما بعد اتفاق الطائف أدخل منطق الرشوة وسمم الحياة السياسية".
 
كما اعتبر علّوش من جهة أخرى أن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة "ليس فاسداً".
 
 

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