مصطفى علّوش يكشف سبب عدم لقائه بالرئيس سعد الحريري: "أسوأ شيء بالنسبة لي هو الإستخفاف بي"

مصطفى علّوش يكشف سبب عدم لقائه بالرئيس سعد الحريري: "أسوأ شيء بالنسبة لي هو الإستخفاف بي"

كشف النائب السابق مصطفى علّوش عن سبب عدم لقائه برئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد حضوره إلى لبنان في 14 شباط الفائت لإحياء ذكرى استشهاد والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

وقال علّوش ضمن برنامج المجهول مع الإعلامي رودولف هلال إنه "حاول الإتصال بالحريري إلا أن اتصاله قوبِل بنوعٍ من الإستخفاف".

وتابع: "أسوأ شيء بالنسبة لي هو الإستخفاف بي".