مصطفى علّوش يوّجه رسالة إلى جميع السياسيين...كيف وصف العمل السياسي في لبنان؟

مصطفى علّوش يوّجه رسالة إلى جميع السياسيين...كيف وصف العمل السياسي في لبنان؟

قال النائب السابق مصطفى علّوش إن "العمل السياسي في لبنان يشبه فن الطرب"، مشيراً إلى أنه نوع من "التفاعل العاطفي والمصلحي بين المواطن وزعيمه".

ووجه علّوش ضمن برنامج المجهول مع الإعلامي رودولف هلال، مجموعة من الرسائل إلى عدد من السياسيين اللبنانيين، أبرزهم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.

وقال إنّه يتمنى من حزب "القوات" الإنتقال من "مرحلة الحزب المسيحي إلى مرحلة الحزب الوطني". كما توّجه إلى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالقول: "يا ريت لو كان هالذكى موجه لفعل الخير".

ولدى سؤاله عن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، أكد علّوش أن لبنان "ليس بحاجة إلى زعيم إقطاعي جديد".

ووصف علّوش رئيس مجلس النواب نبيه برّي بـ "السياسي رقم واحد" في لبنان، متوجهاً إلى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بالقول: "الله يسعدك محلّ ما أنت".

وتمنّى علّوش" رؤية الرئيس السوري بشار الأسد في السجن قريباً"، كما طلب من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "الانتقال من خدمة الأسطورة إلى خدمة الناس".