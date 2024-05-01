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بطريقة غير تقليدية... عروس تكسر قواعد المجتمع وتطلب يد حبيبها أمام الملايين!
اخبار البرامج
2024-05-01 | 14:03
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بطريقة غير تقليدية... عروس تكسر قواعد المجتمع وتطلب يد حبيبها أمام الملايين!
بطريقة غير تقليدية... عروس تكسر قواعد المجتمع وتطلب يد حبيبها أمام الملايين!
كسرت الشابة اللبنانية جويل قواعد المجتمع إذ قررت طلب يد أستاذها وحبيبها طوني للزواج بطريقة غير تقليدية ضمن برنامج "أحمر بالخط العريض" مع الإعلامي مالك مكتبي عبر شاشة الـ LBCI.
وقالت جويل إن "هناك إمكانية كبيرة لرفض طوني الذي يملك معهداً موسيقياً، لعرضها غير التقليدي"، مضيفةً أنها "امرأة مبادرة وجريئة".
وعبرت جويل عن فخرها بكسر قيود المجتمع التقليدية، لافتةً إلى عدم رفضها أيضاً موضوع طلب الرجل ليد المرأة بشكل تقليدي.
وأشارت إلى عدم معرفة عائلتها بالخطوة التي تقوم بها، وتابعت: "أريد طلب يد حبيبي للزواج أمام الملايين".
وتابعت: "مفهوم الرجولة بالنسبة لي هو أن يكون الرجل مسؤولاً وأن أستطيع الاعتماد عليه بكل ثقة".
وأكدت جويل عدم شعورها بالندم تجاه الخطوة التي تقوم بها حالياً، وتحدثت أيضاً عن رفض عائلتها لهذه العلاقة بسبب فارق العمر الكبير بينهما.
ولفتت جويل إلى أن علاقتها مع طوني بدأت بعد أخذها دروس خصوصية معه، إذ أعجبت بطريقة تفكيره.
وتوجّهت جويل لاحقاً إلى معهد طوني الموسيقي، حيث طلبت يده للزواج بطريقة غير مألوفة. فهل قبل عرضها أم رفضه؟
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