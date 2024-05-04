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لهذا السبب شارل جبور يقدّم اعتذارا... تصريحات جريئة في المجهول والتاريخ سوف يلعن هذه الشخصية!

اخبار البرامج
2024-05-04 | 15:05
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لهذا السبب شارل جبور يقدّم اعتذارا... تصريحات جريئة في المجهول والتاريخ سوف يلعن هذه الشخصية!
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لهذا السبب شارل جبور يقدّم اعتذارا... تصريحات جريئة في المجهول والتاريخ سوف يلعن هذه الشخصية!

لهذا السبب شارل جبور يقدّم اعتذارا... تصريحات جريئة في المجهول والتاريخ سوف يلعن هذه الشخصية!

استضاف الإعلامي رودولف هلال مسؤول جهاز الاعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبّور في حلقة جريئة ضمن برنامج "المجهول" عبر شاشة الـLBCI.

وفي التفاصيل، قدّم جبور اعتذارا لكل النساء العاملات في مجال السياسة بعد حديث سابق لـ"صوت لبنان"، وذلك عندما قال "المرأة بجمالها تعطي جمالية للمجتمع، لكنها فاشلة في السياسة"، مؤكدا أنه أخطأ في التعبير وفي اعتماده نهج التعميم.

وشرح جبور عن نقاط الاختلاف بين ثورة 17 تشرين الأول وثورة 14 آذار، موضحا أن الأخيرة لم تتضمن أي حملة تكسير أو تخريب وكانت منظمة ومكونة من الأحزاب والرأي العام أما الثورة فأخطأت باعتمادها أسلوب التعميم وافتقادها إلى قيادة مركزية لتنظيمها.

كما قال جبور إن العد العكسي لزوال المشروع الايراني بدأ منذ 7 تشرين الأول 2023، ولكن ليس هناك مدة محددة لهذا المصير بل سيحدث ذلك وفق آخر التطورات، وهو لا يمانع مصافحة حزب الله بهدف بناء دولة ولكن بشرط أن يقوم الأخير بتسليم سلاحه للدولة.

كذلك، اعتبر جبور أن حزب الله هو جزء لا يتجزأ من الحرس الثوري الايراني، وهو "استدخال" أي احتلال ايراني سيطر على لبنان ولا يعتبره بمثابة مقاومة.

وشرح جبور أن المسؤول الأول والوحيد عن إفشال العهد كان رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، لأن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون كان راضيا بجولات باسيل الاستفزازية وكان يبحث عن أفق لتولي الأخير الرئاسة خلفه، بدلًا من التفكير في إصلاح وضع البلد.

واعتبر جبور أنه يفضل وصول رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه إلى سدة رئاسة الجمهورية بدلًا من جبران باسيل، ولكنه في الآن نفسه رأى في وصول فرنجية انتصارا لحزب الله الذي يسعى لاستهداف الموقع المسيحي الاول في الدولة والسيطرة عليه.

وفي هذا الإطار، وصف جبور النائبة ستريدا جعجع بأنها امرأة قوية سياسيا ولكنها ليست الأقوى، معتبرا أن عقيدة النائب جميل السيد تابعة للنظام السوري، وأوضح أن النائب السابق ايلي الفرزلي لم ينته دوره السياسي، وظروف الرئيس السوري بشار الأسد السياسية لا تؤمن له الانتصار السياسي، أما الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله فهويته لبنانية ولكن مشروعه السياسي ايراني بامتياز.

وقال جبور إنه لا يرى حاليا شخصية أفضل من الرئيس نبيه بري لرئاسة مجلس النواب، أما جريمة قتل باسكال سليمان فهي اغتيال سياسي حتى اثبات العكس، وفي كلا الحالتين يحمّل حزب الله المسؤولية، كونه دمّر الوسط وأصبحت بذلك الدويلة مسيطرة على الدولة.

وفي هذا السياق، اختار جبور الإعلامي مارسيل غانم كأفضل إعلامي سياسي حاوره، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كأذكى سياسي، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة كأغنى رجل في الدولة، ورأى أنه على جبران باسيل الاعتزال سياسيا، واعتبر أن التاريخ سيشهد للدكتور سمير جعجع وسيلعن الرئيس السابق ميشال عون.
 
لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا.

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