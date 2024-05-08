الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
للمرة الأولى بعد هروبها من منزل عائلتها... قصص مؤلمة ومأساوية ترويها ريم بحرقة بعد طلاقها: "بدي ولادي"!
اخبار البرامج
2024-05-08 | 14:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
للمرة الأولى بعد هروبها من منزل عائلتها... قصص مؤلمة ومأساوية ترويها ريم بحرقة بعد طلاقها: "بدي ولادي"!
للمرة الأولى بعد هروبها من منزل عائلتها... قصص مؤلمة ومأساوية ترويها ريم بحرقة بعد طلاقها: "بدي ولادي"!
استضاف الإعلامي مالك مكتبي ريم حنا، المرأة التي كانت متوارية عن الأنظار وحُرمت من أطفالها بعد طلاقها من زوجها، في هذه الحلقة من أحمر بالخط العريض عبر شاشة الـLBCI.
وفي التفاصيل، ظهرت ريم للمرة الأولى علنًا بعد اختفاء دام طويلا وذلك بعد أن استطاعت الهروب من البقاع حيث كانت مسجونة في غرفة تحت الأرض ومحرومة من رؤية أولادها وكانت تتعرض لأقصى أنواع التعذيب ومحاولات القتل والإجرام على يد والدها وأشقائها الذين أصدروا قرارا بـ"هدر دمها" بعد الطلاق.
وشرحت ريم أن زوجها كان متعاونا معها ولم يحرمها يوما من رؤية أطفالها، وكانت تقوم بجمع المال من أجل الهروب مع أولادها خارج البلد عندما كانت متزوجة لأن زوجها ليس قادرا على حمايتهم، ولكن الشابة التي ساعدتها لتأمين أوراقها للسفر أخبرت عائلتها بالموضوع وتمت محاصرتها في الفندق.
وبعد تبليغ أحد الأشخاص عن احتجاز ريم في غرفة تحت الأرض، قام الدرك بمداهمة المكان وبطبيعة الحال نفى والدها الموضوع ولكنها صرخت طالبة النجدة، فانقضّ عليها الأخير وضربها ضربا مبرحا أمام الضباط الذين حرروها وساعدتها مؤسسة كفى.
ومنذ تلك اللحظة، وبعد تواريها عن الأنظار، أصبحت ريم مطلوبة حية أو ميتة إذ قامت عائلتها بتعميم صورتها للعثور عليها، وبات مصيرها معروفًا بحال قررت العودة إلى المنزل وهذه كانت المرة الأولى التي خرجت فيها عن صمتها وظهرت للعلن، كما اتضح لاحقا أن اسمها الحقيقي ليس ريم حنا ولكنها اعتمدته خوفا على حياتها.
وفي سياق الحلقة، عبّرت ريم عن عذابها بسبب حرمانها من أطفالها كما شرحت أن عائلتها تكره أطفالها، متهمة أهلها بعرقلة أمور الحضانة، إذ قال لها والدها ذات مرة: "هذا المنزل ليس حضانة".
وما زال فيصل، طليق ريم ووالد أطفالها، متعاونا معها إذ أبدى إستعداده لمساعدة طليقته في لقاء أولادهما ولكنه شرح أنه لا يعلم ما هي خلفيات هروبها وليس لديه أدنى فكرة عن مشاكلها مع أهلها حتى أنه استبعد فكرة حدوث تلك الأمور بين الطرفين.
وفي ختام الحلقة، ظهر الشابان وأسرعت ريم لتقبيلهما بلهفة في مشهد مؤثر بعد فراق دام لأكثر من عامين، والمحزن في الأمر كان عدم تفاعلهما مع والدتهما حيث حاولا الابتعاد عنها وذلك بسبب افتراقهما عنها لوقت طويل.
لمشاهدة الحلقة كاملة،
اضغطوا هنا
.
آخر الأخبار
اخبار البرامج
الأولى
هروبها
عائلتها...
مؤلمة
ومأساوية
ترويها
بحرقة
طلاقها:
"بدي
ولادي"!
لهذا السبب شارل جبور يقدّم اعتذارا... تصريحات جريئة في المجهول والتاريخ سوف يلعن هذه الشخصية!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-24
للمرة الأولى... اليونسكو تختار ستراسبورغ الفرنسية كـ"عاصمة عالمية للكتاب"
منوعات
2024-04-24
للمرة الأولى... اليونسكو تختار ستراسبورغ الفرنسية كـ"عاصمة عالمية للكتاب"
0
فنّ
2024-04-20
باريس هيلتون تكشف عن وجه ابنتها للمرة الأولى: "ممتنة جداً لوجودها هنا" (صورة)
فنّ
2024-04-20
باريس هيلتون تكشف عن وجه ابنتها للمرة الأولى: "ممتنة جداً لوجودها هنا" (صورة)
0
اخبار البرامج
2024-04-19
مشاهد حصرية للراحل فادي ابراهيم من مسلسل "سر وقدر" الذي لم يُعرض بعد تُبث للمرة الأولى في The Stage! (فيديو)
اخبار البرامج
2024-04-19
مشاهد حصرية للراحل فادي ابراهيم من مسلسل "سر وقدر" الذي لم يُعرض بعد تُبث للمرة الأولى في The Stage! (فيديو)
0
فنّ
2024-04-12
ريهانا تتحدث للمرة الأولى عن علاقتها مع "آساب روكي" : "أفضل قرار اتخذناه على الإطلاق"
فنّ
2024-04-12
ريهانا تتحدث للمرة الأولى عن علاقتها مع "آساب روكي" : "أفضل قرار اتخذناه على الإطلاق"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2024-05-04
لهذا السبب شارل جبور يقدّم اعتذارا... تصريحات جريئة في المجهول والتاريخ سوف يلعن هذه الشخصية!
اخبار البرامج
2024-05-04
لهذا السبب شارل جبور يقدّم اعتذارا... تصريحات جريئة في المجهول والتاريخ سوف يلعن هذه الشخصية!
0
اخبار البرامج
2024-05-01
بطريقة غير تقليدية... عروس تكسر قواعد المجتمع وتطلب يد حبيبها أمام الملايين!
اخبار البرامج
2024-05-01
بطريقة غير تقليدية... عروس تكسر قواعد المجتمع وتطلب يد حبيبها أمام الملايين!
0
اخبار البرامج
2024-04-28
بدأ تصميم الفساتين في عمر الـ12 سنة وهذه خططه المستقبلية... ايلي صعب قصة نجاح ملهمة وهذه رسالته لزوجته وأمه!
اخبار البرامج
2024-04-28
بدأ تصميم الفساتين في عمر الـ12 سنة وهذه خططه المستقبلية... ايلي صعب قصة نجاح ملهمة وهذه رسالته لزوجته وأمه!
0
اخبار البرامج
2024-04-27
مصطفى علّوش يوّجه رسالة إلى جميع السياسيين...كيف وصف العمل السياسي في لبنان؟
اخبار البرامج
2024-04-27
مصطفى علّوش يوّجه رسالة إلى جميع السياسيين...كيف وصف العمل السياسي في لبنان؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:08
أوستن: لهذا السبب قرر بايدن تعليق شحنة ذخائر شديدة الانفجار إلى إسرائيل
أخبار دولية
11:08
أوستن: لهذا السبب قرر بايدن تعليق شحنة ذخائر شديدة الانفجار إلى إسرائيل
0
أخبار دولية
2024-05-07
الجيش الاسرائيلي اقتحم معبر رفح
أخبار دولية
2024-05-07
الجيش الاسرائيلي اقتحم معبر رفح
0
أخبار دولية
08:18
مسؤول إسرائيليّ: إسرائيل لا ترى أيّ علامة على تحقق انفراجة في المحادثات
أخبار دولية
08:18
مسؤول إسرائيليّ: إسرائيل لا ترى أيّ علامة على تحقق انفراجة في المحادثات
0
منوعات
2024-05-04
انتقمت من الزبون بطريقة مضحكة... هذا ما فعلته نادلة بعد تلقيها مراجعة سلبية
منوعات
2024-05-04
انتقمت من الزبون بطريقة مضحكة... هذا ما فعلته نادلة بعد تلقيها مراجعة سلبية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:50
وفد نيابي معارض حمل ملفات عدة إلى وزارة الخارجية الاميركية
أخبار لبنان
15:50
وفد نيابي معارض حمل ملفات عدة إلى وزارة الخارجية الاميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
كارلا شمعون مجددًا على مسرح الموسيقي العالمي هانز زيمر
تقارير نشرة الاخبار
13:49
كارلا شمعون مجددًا على مسرح الموسيقي العالمي هانز زيمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رفح... بين ربط النزاع وإشعاله!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رفح... بين ربط النزاع وإشعاله!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مدير الإستخبارات الأميركية في جولات شملت القاهرة والدوحة وتل أبيب
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مدير الإستخبارات الأميركية في جولات شملت القاهرة والدوحة وتل أبيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ماذا يقول أسطورة رياضة المحركات اللبنانية روجيه فغالي للـLBCI عشية إنطلاق رالي الربيع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ماذا يقول أسطورة رياضة المحركات اللبنانية روجيه فغالي للـLBCI عشية إنطلاق رالي الربيع؟
0
أخبار لبنان
13:45
الصليب الأحمر اللبناني يطلق حملته السنوية لجمع التبرعات
أخبار لبنان
13:45
الصليب الأحمر اللبناني يطلق حملته السنوية لجمع التبرعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
اللجنة الدولية للصليب الاحمر في ذكرى تأسيسها: جائزة نوبل للسلام ٣ مرات
تقارير نشرة الاخبار
13:42
اللجنة الدولية للصليب الاحمر في ذكرى تأسيسها: جائزة نوبل للسلام ٣ مرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إجراءات جديدة من الأمن العام لكل السوريين من حاملي الإقامات…
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إجراءات جديدة من الأمن العام لكل السوريين من حاملي الإقامات…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
في اليوم العالمي للصليب الاحمر والهلال الأحمر... شبان وشابات يتحدثون عن شغفهم للتطوع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
في اليوم العالمي للصليب الاحمر والهلال الأحمر... شبان وشابات يتحدثون عن شغفهم للتطوع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
02:45
بعد انتشار معلومات عن توقيف قاتل زينب معتوق.. مصادر أمنية توضح
امن وقضاء
02:45
بعد انتشار معلومات عن توقيف قاتل زينب معتوق.. مصادر أمنية توضح
2
فنّ
03:46
لحظات رومانسية في الفندق وعلى البحر.. سارة ابي كنعان مع وسام فارس في أبو ظبي (فيديو)
فنّ
03:46
لحظات رومانسية في الفندق وعلى البحر.. سارة ابي كنعان مع وسام فارس في أبو ظبي (فيديو)
3
منوعات
10:03
تزوجت من ابنها ثم انفصلت عنه... قصة غريبة جدا وهذه تفاصيلها!
منوعات
10:03
تزوجت من ابنها ثم انفصلت عنه... قصة غريبة جدا وهذه تفاصيلها!
4
آخر الأخبار
04:21
معلومات للـLBCI: توقيف شخص جديد في شبكة الاعتداء على قاصرين وهو مسؤول عن قبض وتحويل أموال ذات صلة بالشبكة ما يرفع عدد الموقوفين الى عشرة
آخر الأخبار
04:21
معلومات للـLBCI: توقيف شخص جديد في شبكة الاعتداء على قاصرين وهو مسؤول عن قبض وتحويل أموال ذات صلة بالشبكة ما يرفع عدد الموقوفين الى عشرة
5
أخبار لبنان
05:40
بيان لوزير الاتصالات حول حظر تطبيق "تيك توك" في لبنان..
أخبار لبنان
05:40
بيان لوزير الاتصالات حول حظر تطبيق "تيك توك" في لبنان..
6
فنّ
10:13
أصالة نصري في أول تعليق... هل انفصلت عن فائق حسن؟
فنّ
10:13
أصالة نصري في أول تعليق... هل انفصلت عن فائق حسن؟
7
فنّ
03:31
"قذارة تيك توك" تطال الممثلة نسرين طافش
فنّ
03:31
"قذارة تيك توك" تطال الممثلة نسرين طافش
8
منوعات
03:43
في اليوم العالمي للحمير... اكتشفوا أبرز صفات هذا الحيوان وكيف ساهم في تحسين حياة البشر!
منوعات
03:43
في اليوم العالمي للحمير... اكتشفوا أبرز صفات هذا الحيوان وكيف ساهم في تحسين حياة البشر!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More