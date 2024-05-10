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مقابل هذا الشرط دخلت مجال التمثيل... أسرار مميزة عن مسيرة أميرة الشاشة الفضية هند أبي اللمع في The Stage!

اخبار البرامج
2024-05-10 | 16:13
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مقابل هذا الشرط دخلت مجال التمثيل... أسرار مميزة عن مسيرة أميرة الشاشة الفضية هند أبي اللمع في The Stage!
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مقابل هذا الشرط دخلت مجال التمثيل... أسرار مميزة عن مسيرة أميرة الشاشة الفضية هند أبي اللمع في The Stage!

مقابل هذا الشرط دخلت مجال التمثيل... أسرار مميزة عن مسيرة أميرة الشاشة الفضية هند أبي اللمع في The Stage!

استذكرت حلقة The Stage مع الاعلامية كارلا حداد، على شاشة الـLBCI، أميرة الشاشة الفضية الممثلة هند أبي اللمع، والتي استقبلت خلالها حداد شقيقها طوني أبو الروس وصديقتها الممثلة القديرة إلفيرا يونس، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الممثلين وكان أبرزهم أسعد رشدان، يوسف فخري وليليان نمري.

وفي التفاصيل، كشف شقيقها طوني أبو الروس أن حلم هند الأساسي كان الدخول إلى مجال التمثيل ولم يكن طموحها الإخراج فقط ولكن والدتها لم تكن راضية عن ذلك، فاكتفت الأميرة في البداية بعملها كمساعدة مخرج ضمن كواليس الأعمال الدرامية.

وعندما حملت هند بطفلها الأول، عانت كثيرا من تداعيات الولادة لذلك كانت مصممة على الاكتفاء بولد واحد ولكن عندما طلب منها زوجها المخرج الراحل أنطوان ريمي إنجاب طفل ثانٍ، كان شرطها مقابل القيام بذلك الدخول إلى مجال التمثيل، ووافق الأخير وقطعت والدتها علاقتها بها لأكثر من عام تقريبا.

وشرح أبو الروس أن هند لم تخض أي تجربة سينمائية بسبب تحفظاتها وعدم مساومتها على مبادئ معينة، علما أنها تلقّت عرضا لبطولة فيلم من المخرج العالمي مصطفى العقاد وعرضًا مسرحيا من قبل الأخوين الرحباني إلا أن ظروفها الصحية هي التي عرقلت المشروعين.

كما كشف أبو الروس أن الفنانة القديرة سميرة توفيق هي التي أصرّت على هند للاطلاع على رأي طبيب آخر للتأكد من ماهية تشخيص مرضها، وهو الذي منعها من إجراء عملية القلب كما كان مقررا إذ شرح لها أن قلبها لن يتحمل الخضوع لهذه العملية.

وفي سياق الحلقة، تحدث الممثل القدير يوسف فخري عن كواليسه المضحكة مع هند ولكنه كشف عن الحادثة الأخيرة التي جمعته بها إذ كان من المقرر أي يحصل على أحد الأدوار المهمة ضمن عمل إلى جانب الممثل محمود سعيد بموافقة المخرج أنطوان ريمي، إلا أن هند اقترحت حينها اسم ممثل آخر لتأدية الدور.
 
وأدّى ذلك إلى شعور فخري بالحزن الشديد لذلك هرب ذات مرة عندما نادته الأميرة فور انتهاء المسرحية ولكنه لم يعلم أنها كانت المرة الأخيرة التي سوف يراها فيها قبل وفاتها ما سبّب له ندمًا كبيرًا على تصرفه حينها وقدّم الصلاة راحة لنفسها.
 
كما اختار الممثل أسعد رشدان الممثلة دانييلا رحمة لتأدية دور البطولة في مسلسل "ديالا" بحال أُعيد إنتاج الفكرة كما كان مقررا عام 2019.

أما الممثلة ليليان نمري فكشفت أن هند هي السبب خلف عودتها للتمثيل خلال مراهقتها بعد أن دفعتها والدتها الممثلة القديرة علياء نمري للتركيز على دراستها أولا، إلا أن الأميرة استدعتها للحصول على دور ضمن مسلسل المعلمة والأستاذ، والمضحك في الأمر أن نمري لم تكن راضية في البداية عن الدور ولكن والدها الممثل القدير عبدو نمري قال لها حينها: "لا يوجد دور صغير ودور كبير بل يوجد ممثل صغير وممثل كبير".

كذلك، روت نمري عن تعرضها ذات مرة لحادثة مؤذية، وعلى الرغم من عدم معرفة هند بالسبب الأساسي خلف حزنها ودموعها إلا أنها شرحت لها أنها ستشهد على الكثير من هذه الأمور ضمن هذا المجال ولكن السبب الأساسي لهذه التصرفات المؤذية سيبقى الغيرة من موهبتها الاستثنائية.
 
لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا.

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