الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
20
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ورد جوري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
20
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقابل هذا الشرط دخلت مجال التمثيل... أسرار مميزة عن مسيرة أميرة الشاشة الفضية هند أبي اللمع في The Stage!
اخبار البرامج
2024-05-10 | 16:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
مقابل هذا الشرط دخلت مجال التمثيل... أسرار مميزة عن مسيرة أميرة الشاشة الفضية هند أبي اللمع في The Stage!
مقابل هذا الشرط دخلت مجال التمثيل... أسرار مميزة عن مسيرة أميرة الشاشة الفضية هند أبي اللمع في The Stage!
استذكرت حلقة The Stage مع الاعلامية كارلا حداد، على شاشة الـLBCI، أميرة الشاشة الفضية الممثلة هند أبي اللمع، والتي استقبلت خلالها حداد شقيقها طوني أبو الروس وصديقتها الممثلة القديرة إلفيرا يونس، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الممثلين وكان أبرزهم أسعد رشدان، يوسف فخري وليليان نمري.
وفي التفاصيل، كشف شقيقها طوني أبو الروس أن حلم هند الأساسي كان الدخول إلى مجال التمثيل ولم يكن طموحها الإخراج فقط ولكن والدتها لم تكن راضية عن ذلك، فاكتفت الأميرة في البداية بعملها كمساعدة مخرج ضمن كواليس الأعمال الدرامية.
وعندما حملت هند بطفلها الأول، عانت كثيرا من تداعيات الولادة لذلك كانت مصممة على الاكتفاء بولد واحد ولكن عندما طلب منها زوجها المخرج الراحل أنطوان ريمي إنجاب طفل ثانٍ، كان شرطها مقابل القيام بذلك الدخول إلى مجال التمثيل، ووافق الأخير وقطعت والدتها علاقتها بها لأكثر من عام تقريبا.
وشرح أبو الروس أن هند لم تخض أي تجربة سينمائية بسبب تحفظاتها وعدم مساومتها على مبادئ معينة، علما أنها تلقّت عرضا لبطولة فيلم من المخرج العالمي مصطفى العقاد وعرضًا مسرحيا من قبل الأخوين الرحباني إلا أن ظروفها الصحية هي التي عرقلت المشروعين.
كما كشف أبو الروس أن الفنانة القديرة سميرة توفيق هي التي أصرّت على هند للاطلاع على رأي طبيب آخر للتأكد من ماهية تشخيص مرضها، وهو الذي منعها من إجراء عملية القلب كما كان مقررا إذ شرح لها أن قلبها لن يتحمل الخضوع لهذه العملية.
وفي سياق الحلقة، تحدث الممثل القدير يوسف فخري عن كواليسه المضحكة مع هند ولكنه كشف عن الحادثة الأخيرة التي جمعته بها إذ كان من المقرر أي يحصل على أحد الأدوار المهمة ضمن عمل إلى جانب الممثل محمود سعيد بموافقة المخرج أنطوان ريمي، إلا أن هند اقترحت حينها اسم ممثل آخر لتأدية الدور.
وأدّى ذلك إلى شعور فخري بالحزن الشديد لذلك هرب ذات مرة عندما نادته الأميرة فور انتهاء المسرحية ولكنه لم يعلم أنها كانت المرة الأخيرة التي سوف يراها فيها قبل وفاتها ما سبّب له ندمًا كبيرًا على تصرفه حينها وقدّم الصلاة راحة لنفسها.
كما اختار الممثل أسعد رشدان الممثلة دانييلا رحمة لتأدية دور البطولة في مسلسل "ديالا" بحال أُعيد إنتاج الفكرة كما كان مقررا عام 2019.
أما الممثلة ليليان نمري فكشفت أن هند هي السبب خلف عودتها للتمثيل خلال مراهقتها بعد أن دفعتها والدتها الممثلة القديرة علياء نمري للتركيز على دراستها أولا، إلا أن الأميرة استدعتها للحصول على دور ضمن مسلسل المعلمة والأستاذ، والمضحك في الأمر أن نمري لم تكن راضية في البداية عن الدور ولكن والدها الممثل القدير عبدو نمري قال لها حينها: "
لا يوجد دور صغير ودور كبير بل يوجد ممثل صغير وممثل كبير".
كذلك، روت نمري عن تعرضها ذات مرة لحادثة مؤذية، وعلى الرغم من عدم معرفة هند بالسبب الأساسي خلف حزنها ودموعها إلا أنها شرحت لها أنها ستشهد على الكثير من هذه الأمور ضمن هذا المجال ولكن السبب الأساسي لهذه التصرفات المؤذية سيبقى الغيرة من موهبتها الاستثنائية.
لمشاهدة الحلقة كاملة،
اضغطوا هنا
.
آخر الأخبار
فنّ
اخبار البرامج
الشرط
التمثيل...
أسرار
مميزة
مسيرة
أميرة
الشاشة
الفضية
اللمع
Stage!
للمرة الأولى بعد هروبها من منزل عائلتها... قصص مؤلمة ومأساوية ترويها ريم بحرقة بعد طلاقها: "بدي ولادي"!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-04-16
الجيش الإسرائيليّ: طائرتان مسيرتان مسلحتين دخلتا من لبنان وانفجرتا
أخبار دولية
2024-04-16
الجيش الإسرائيليّ: طائرتان مسيرتان مسلحتين دخلتا من لبنان وانفجرتا
0
أخبار دولية
2024-04-14
الأردن: اعترضنا أجساما طائرة دخلت المجال الجوي الاردني الليلة الماضية
أخبار دولية
2024-04-14
الأردن: اعترضنا أجساما طائرة دخلت المجال الجوي الاردني الليلة الماضية
0
آخر الأخبار
2024-04-14
بيان لمجلس الوزراء: الأردن اعترض أجساما طائرة دخلت مجاله الجوي الليلة الماضية لضمان سلامة المواطنين
آخر الأخبار
2024-04-14
بيان لمجلس الوزراء: الأردن اعترض أجساما طائرة دخلت مجاله الجوي الليلة الماضية لضمان سلامة المواطنين
0
فنّ
14:13
مسيرة مليئة بالنجاحات والإخفاقات... حياة نجمة البوب الأميركية جانيت جاكسون في كتاب مصور
فنّ
14:13
مسيرة مليئة بالنجاحات والإخفاقات... حياة نجمة البوب الأميركية جانيت جاكسون في كتاب مصور
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2024-05-08
للمرة الأولى بعد هروبها من منزل عائلتها... قصص مؤلمة ومأساوية ترويها ريم بحرقة بعد طلاقها: "بدي ولادي"!
اخبار البرامج
2024-05-08
للمرة الأولى بعد هروبها من منزل عائلتها... قصص مؤلمة ومأساوية ترويها ريم بحرقة بعد طلاقها: "بدي ولادي"!
0
اخبار البرامج
2024-05-04
لهذا السبب شارل جبور يقدّم اعتذارا... تصريحات جريئة في المجهول والتاريخ سوف يلعن هذه الشخصية!
اخبار البرامج
2024-05-04
لهذا السبب شارل جبور يقدّم اعتذارا... تصريحات جريئة في المجهول والتاريخ سوف يلعن هذه الشخصية!
0
اخبار البرامج
2024-05-01
بطريقة غير تقليدية... عروس تكسر قواعد المجتمع وتطلب يد حبيبها أمام الملايين!
اخبار البرامج
2024-05-01
بطريقة غير تقليدية... عروس تكسر قواعد المجتمع وتطلب يد حبيبها أمام الملايين!
0
اخبار البرامج
2024-04-28
بدأ تصميم الفساتين في عمر الـ12 سنة وهذه خططه المستقبلية... ايلي صعب قصة نجاح ملهمة وهذه رسالته لزوجته وأمه!
اخبار البرامج
2024-04-28
بدأ تصميم الفساتين في عمر الـ12 سنة وهذه خططه المستقبلية... ايلي صعب قصة نجاح ملهمة وهذه رسالته لزوجته وأمه!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-05-02
ميقاتي لـ جدل: وضعنا شرطا أن تُعطى المساعدات للسوريين في سوريا لتكون حافزًا لعودتهم ولمستُ تفهّمًا اوروبيًا كاملاً
خبر عاجل
2024-05-02
ميقاتي لـ جدل: وضعنا شرطا أن تُعطى المساعدات للسوريين في سوريا لتكون حافزًا لعودتهم ولمستُ تفهّمًا اوروبيًا كاملاً
0
منوعات
2024-01-18
ميا خليفة تضرب من جديد... صدرها العاري معروض للبيع على قمصان في أحد المتاجر في هذا البلد! (صور)
منوعات
2024-01-18
ميا خليفة تضرب من جديد... صدرها العاري معروض للبيع على قمصان في أحد المتاجر في هذا البلد! (صور)
0
صحف اليوم
23:32
سفيرة الاتحاد الأوروبي: لن نخفّض الدعم... ولا أموال جديدة (الأخبار)
صحف اليوم
23:32
سفيرة الاتحاد الأوروبي: لن نخفّض الدعم... ولا أموال جديدة (الأخبار)
0
فنّ
05:47
بعد الإعلان عن حمل هيلي بيبر... سيلينا غوميز تثير الجدل مجدداً وهذا ما فعلته! (صورة)
فنّ
05:47
بعد الإعلان عن حمل هيلي بيبر... سيلينا غوميز تثير الجدل مجدداً وهذا ما فعلته! (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:34
أمير الكويت يحل البرلمان ويعلق مواد بالدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات
أخبار دولية
14:34
أمير الكويت يحل البرلمان ويعلق مواد بالدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات
0
رياضة
14:02
التحضيرات الأخيرة لرالي الربيع وعملية فحص السيارات من النادي اللبناني للسيارات والسياحة
رياضة
14:02
التحضيرات الأخيرة لرالي الربيع وعملية فحص السيارات من النادي اللبناني للسيارات والسياحة
0
أخبار لبنان
14:01
الموت يغيّب الدكتور روبير صاصي... "أبي الفقراء"
أخبار لبنان
14:01
الموت يغيّب الدكتور روبير صاصي... "أبي الفقراء"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
صُنع في لبنان… في الـForum de Beirut
تقارير نشرة الاخبار
13:57
صُنع في لبنان… في الـForum de Beirut
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ماذا قال مسؤول أوروبي للـLBCI عن المليار يورو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ماذا قال مسؤول أوروبي للـLBCI عن المليار يورو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بايدن وترامب والصراع على الولايات الست المتأرجحة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بايدن وترامب والصراع على الولايات الست المتأرجحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إيذاء القصر نفسيًا جريمة توازي الإعتداء الجسدي
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إيذاء القصر نفسيًا جريمة توازي الإعتداء الجسدي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طريق اسرائيل إلى الـEurovision مرّ بثلاث لاءات
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طريق اسرائيل إلى الـEurovision مرّ بثلاث لاءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الخلاف بين معسكري نتنياهو وغانتس تجاوزت عرقلة صفقة الاسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الخلاف بين معسكري نتنياهو وغانتس تجاوزت عرقلة صفقة الاسرى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:47
الموت يُفجع الممثل طارق تميم... واللون الأسود يخيّم على صفحاته!
فنّ
03:47
الموت يُفجع الممثل طارق تميم... واللون الأسود يخيّم على صفحاته!
2
اقتصاد
02:23
انخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:23
انخفاض في أسعار المحروقات
3
منوعات
05:49
اعتقدت أنها تعاني من حرقة في المعدة... ما اكتشفته المرأة بعد إجرائها فحوصات طبية كان مذهلا! (فيديو)
منوعات
05:49
اعتقدت أنها تعاني من حرقة في المعدة... ما اكتشفته المرأة بعد إجرائها فحوصات طبية كان مذهلا! (فيديو)
4
منوعات
06:49
قررت أن تنام على متن الطائرة... لن تصدقوا أين عثروا عليها! (فيديو)
منوعات
06:49
قررت أن تنام على متن الطائرة... لن تصدقوا أين عثروا عليها! (فيديو)
5
فنّ
04:35
مفاجأة غير تقليديّة... لن تصدّقوا من هو بطل فيديو كليب عامر زيان الجديد!
فنّ
04:35
مفاجأة غير تقليديّة... لن تصدّقوا من هو بطل فيديو كليب عامر زيان الجديد!
6
منوعات
06:04
خلال دفنه هذا ما حصل داخل التابوت... قصة مرعبة في دولة عربية: إليكم تفاصيلها!
منوعات
06:04
خلال دفنه هذا ما حصل داخل التابوت... قصة مرعبة في دولة عربية: إليكم تفاصيلها!
7
حال الطقس
01:38
إرتفاع إضافيّ في درجات الحرارة وطقس متقلّب الأحد
حال الطقس
01:38
إرتفاع إضافيّ في درجات الحرارة وطقس متقلّب الأحد
8
فنّ
03:57
"النسيان" يخرج سيرين عبد النور من الحداد على والدتها الراحلة
فنّ
03:57
"النسيان" يخرج سيرين عبد النور من الحداد على والدتها الراحلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More