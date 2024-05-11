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"لا أندم على شيء وتعلمت من أخطائي"... فادي الخطيب: الحكمة هي القلب والروح وهذه وصيتي لأولادي!

اخبار البرامج
2024-05-11 | 15:31
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&quot;لا أندم على شيء وتعلمت من أخطائي&quot;... فادي الخطيب: الحكمة هي القلب والروح وهذه وصيتي لأولادي!
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"لا أندم على شيء وتعلمت من أخطائي"... فادي الخطيب: الحكمة هي القلب والروح وهذه وصيتي لأولادي!

حل نجم كرة السلة اللبنانية فادي الخطيب ضيفا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج المجهول مع الاعلامي رودولف هلال عبر شاشة الـLBCI.

وأكد فادي الخطيب أن "لا أخاف من المجهول لأن ارادة رب العالمين هي ما سيحصل، ولا أخاف من الموت لأنه قدر وحق والانسان الناجح هو من يعرف كيف يتأقلم مع كل مصاعب الحياة".

واعتبر أن "مسيرتي في كرة السلة كانت شرفا لأنني حملت اسم بلدي، والانجازات التي حققناها كبيرة جدا ومهمة، ولا أندم على أي شيء لأن كل الأخطاء التي مررت بها علمتني الكثير وأوصلتني الى ما أنا عليه اليوم".

وأكد فادي الخطيب أن "الصداقة الحقيقية موجودة"، مضيفا أن "أخاف من الحرب ولكن أعتقد أن ما مر علينا في السنوات الفائتة أصعب من الحرب، ولدى اللبناني طموح دائم في اعادة بناء بلده". 

وأوضح أن "أخذت قرار مغادرة لبنان عندما بدأت أشعر أن أمن أولادي بخطر، وحياة أولادي بالنسبة لي أهم من كل شيء آخر"، معتبرا أن "الثورة فشلت وتدخلت فيها الأحزاب وهذا ما دفعني للانسحاب".

وتابع: "اذا فرضت الحرب علينا على كل لبناني أن يدافع عن بلده، ولكن الزواريب السياسية التي تحصل لا يجب أن ندخل بها، أتركوا لبنان وشأنه، والمشكلة هي أن التركيبات تحصل في الخارج وتُحسم الأمور في بلدنا".

وشدد فادي الخطيب على أن "لا أمل لدي في لبنان الآن ابدا"، متابعا: "سعد الحريري لم يكن كبش محرقة والرئيس رفيق الحريري كان صمام الأمان وهو خسارة كبيرة لا تعوض، وكانوا يعرفون حجمه ولذلك واجه هذا المصير، والرئيس نبيه بري أذكى سياسي والدولة اللبنانية لا رأس لها، وجميع السياسيين أوصلوا البلد الى ما هو عليه اليوم".

وفي سياق منفصل، اعتبر فادي الخطيب أن "من لا يعترف بالخطأ يكون فاشلا وكاذبا، وكل شخص معرض للوقوع في الخطأ ولكن عليه أن يعترف بهذا الخطأ وأن يصلحه".

وقال: "لم أخسر أموالا في المصارف لأنني لا أضع أموالي فيها، وأنا مؤمن جدا وأصلي دائما ومنفتح على الجميع". 

وتحدث عن حياته الشخصية والعائلية قائلا: "تعرفت الى زوجتي عندما كنت في الـ15 من عمري وزوجتي هناء كانت في الـ13 من عمرها "وعندي ياها بالدني كلها"، وحبي لها لم يتغير حتى اليوم والشغف والغرام لم يختلفا".

وتابع: "أتمنى أن يكون أولادي أفضل مني وهم تخطوني بانجازاتهم في كرة السلة، وأخاف على ابنتي كثيرا وأغار عليها وتعلقنا ببعض بشكل جنوني".

واعتبر فادي الخطيب ان "الأم لا يجب أن تعنف أو تحرم من أولادها ويجب أن تتمتع المرأة بحقوقها، وأنا لست مع المساواة بين الرجل والمرأة، وما يفعله الرجل أحيانا لا تستطيع أن تفعله المرأة، ولكن يجب أن تحصل على كامل حقوقها".

ولفت الى أنه "ضد الالحاد وضد الزواج المدني وضد المثلية الجنسية، وضد تعدد الزوجات، ولم أتعاطَ الممنوعات يوما ولم يكن لدي الفضول لتجربتها حتى". 

وأشار الى أن "في حال خيرت بين استلام ادارة الرياضي أو الحكمة أختار الحكمة لأنها القلب والروح، مع احترامي للرياضي الذي لعبت معه وجمهوره كان رائعا وأعطاني الكثير"، مشيرا الى أن "نقطة ضعف كرة السلة في لبنان هي الفرق الكبير بالنقاط بين الأندية، وأنطوان الشويري حالة لا تتكرر، والاستقرار الاداري لـ5 سنوات هو ما يحتاج له نادي الحكمة في حين أن نادي الرياضي لا نقاط ضعف لديه في الوقت الحالي".

  وقال: "طيبة قلبي خذلتني في بعض الأحيان وهيفاء وهبي مثال للجمال". 

وختم فادي الخطيب بالقول: "وصيتي لأولادي هي أن يكملوا كما بدأ والدهم وألا يضروا الآخر وأن يساعدوا الناس وأن يحافظوا على القيم والأخلاق والطيبة والمحبة وأن يحافظوا على تواضعهم لأن الناس هم من أوصلونا الى هنا".
 
***لمتابعة الحلقة كاملة اضغطوا هنا

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وتعلمت

أخطائي"...

الخطيب:

الحكمة

القلب

والروح

وصيتي

لأولادي!

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