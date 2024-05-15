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"أبو رعب" يخلع القناع للمرة الأولى ويروي قصته المؤثرة... تعرّفوا إلى البطل الصغير محمد!

اخبار البرامج
2024-05-15 | 14:30
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&quot;أبو رعب&quot; يخلع القناع للمرة الأولى ويروي قصته المؤثرة... تعرّفوا إلى البطل الصغير محمد!
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"أبو رعب" يخلع القناع للمرة الأولى ويروي قصته المؤثرة... تعرّفوا إلى البطل الصغير محمد!

"أبو رعب" يخلع القناع للمرة الأولى ويروي قصته المؤثرة... تعرّفوا إلى البطل الصغير محمد!

استضاف الإعلامي مالك مكتبي البطل الصغير المعروف بـ"أبو رعب" في هذه الحلقة من أحمر بالخط العريض عبر شاشة الـLBCI.

وفي التفاصيل، تحدث محمد عن قصته مع قناع الشخصية الخيالية "باتمان"، إذ كشف أنه يرتديه دائما لحماية نفسه من التعليقات المهينة ونظرات المجتمع وتنمر أصدقائه.

وفي بداية الحلقة، تحدى مالك محمد حيث طلب منه خلع القناع للمرة الأولى بهدف نشر صورة لهما عبر منصة انستغرام، وقبل الطفل البطل التحدي وكشف عن وجهه.

وروى محمد الحادثة المفجعة التي تسببت بتشوه وجهه ووفاة والدته بطريقة كارثية، وذلك بعد إطفائه الصوبيا بمادة قابلة للاشتعال، ظنًّا منه أنها مياه، واندلعت حينها النيران في المنزل.

واستطاع محمد إنقاذ شقيقه من النيران ولكن والدته لم تستطع النجاة من هذا الحريق الضخم، وكشف الطفل أن والده قام بوضع ابنه آدم في الميتم.

وفي مشهد مؤثر جدا، حدث اللقاء بين كل من محمد وآدم بعد سنوات عدة من الفراق واجتمع الشقيقان وسط قبلات حارة.

لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا.

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