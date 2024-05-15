"أبو رعب" يخلع القناع للمرة الأولى ويروي قصته المؤثرة... تعرّفوا إلى البطل الصغير محمد!

بعد علاقة دامت سبع سنوات... عروس تكسر القيود الاجتماعية وتطلب يد حبيبها الأجنبي: من هو العريس؟

بعد علاقة دامت سبع سنوات... عروس تكسر القيود الاجتماعية وتطلب يد حبيبها الأجنبي: من هو العريس؟

"لا أندم على شيء وتعلمت من أخطائي"... فادي الخطيب: الحكمة هي القلب والروح وهذه وصيتي لأولادي!