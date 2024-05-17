"قلب بيي كلّو حب ومحبة"... نجل الراحل إيلي صنيفر يتحدث عن مرض والده وتدهور حالته الصحية! (فيديو)

استضافت الإعلامية كارلا حداد ضمن حلقة الليلة من برنامج "المسرح" أو The Stage عبر شاشة الـ LBCI باتريك وإيلي صنيفر، نجلي الفنان الراحل إيلي صنيفر للإضاءة على مسيرته المهنية الحافلة بالنجاحات.

وتحدث نجله باتريك عن الفترة التي تدهورت خلالها حالة والده الصحية بالإضافة إلى إجرائه عملية القلب المفتوح في العام 1997 التي "شكلت صدمة بالنسبة لعائلته".

وأكد أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح، مضيفاً أن صحّة والده تحسنت بشكلٍ ملحوظ بعد إجرائها.

وتابع: "يضعف القلب أحياناً وخاصةً إذا كان مثل قلب والدي المليء بالحب والمحبة".