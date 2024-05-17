الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عشق المسرح منذ الطفولة وترك بصمة لا تُنسى... The Stage يُكرّم "مختار المخاتير" إيلي صنيفر!

اخبار البرامج
2024-05-17 | 16:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عشق المسرح منذ الطفولة وترك بصمة لا تُنسى... The Stage يُكرّم &quot;مختار المخاتير&quot; إيلي صنيفر!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عشق المسرح منذ الطفولة وترك بصمة لا تُنسى... The Stage يُكرّم "مختار المخاتير" إيلي صنيفر!

عشق المسرح منذ الطفولة وترك بصمة لا تنسى... The Stage يُكرّم "مختار المخاتير" إيلي صنيفر!

سلّطت حلقة الليلة من برنامج "المسرح" أو The Stage  من تقديم الإعلامية كارلا حداد عبر شاشة الـ LBCI، الضوء على مسيرة الممثل والفنان اللبناني الراحل إيلي صنيفر المليئة بالنجاحات.

 

واستضافت الإعلامية كارلا حداد إيلي وباتريك صنيفر، نجلي الفنان الراحل للحديث عن بداياته في عالم التمثيل وتأثيره عليهما خاصةً في مرحلة الطفولة.

 

وتحدث نجله إيلي صنيفر عن بدايات والده في عالم المسرح والتمثيل، وقال إن "والده عشق المسرح منذ طفولته بعد مشاركته في العديد من الأعمال المسرحية في قريته".

 

كما كشف بعض التفاصيل عن حادثة التسمم التي تعرّض لها والده أثناء أدائه شخصية جمال باشا السفاح، إذ شرب كمية كبيرة من مشروب غازي تم وضعه في كوب من النحاس.

 

ولفت إلى أن "مسلسل ست الحبايب يا بابا هو العمل الأقرب إلى قلب والده".

 

وفي سياق متصل، تحدث نجله باتريك عن شخصية والده الحنونة والصالحة، مؤكداً أن والدتهما حياة لم تندم على قرارها بالزواج منه.

 

وبدورها، أشادت الليدي مادونا بالممثل الراحل إيلي صنيفر الذي تعرفت إليه للمرة الأولى في إذاعة لبنان، لافتةً إلى أنه "لن يتكرر".

 

وقالت مادونا إنها شعرت بروح الفكاهة الموجودة لديه، مشيرةً إلى أنها "تعتبره بمثابة والدها ومستشارها".

 

وكشف الممثل منير كسرواني عن لقائه بالممثل الراحل إيلي صنيفر للمرة الأولى في منطقة الكسليك حيث قام بتقليده، مشيراً إلى أنه "خرج عن النص في المسرحيات التي قدمها في العديد من الأحيان".

 

وتوّجهت الفنانة نانسي عجرم إلى الفنان الراحل إيلي صنيفر بالقول إنه "شخصية فنية استثنائية استطاعت ترك بصمة كبيرة في قلوب جميع الناس".

 

وتحدّث الموسيقي ميشال فاضل عن علاقته بالفنان الراحل إيلي صنيفر الذي آمن بموهبته، وكشف أنه قدّم له الفرصة لإظهار موهبته الموسيقية من خلال تلحين وتأليف الشارة والموسيقى التصويرية الخاصة بأحد أعماله التلفزيونية.

 

 لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا.

آخر الأخبار

اخبار البرامج

المسرح

الطفولة

تُنسى...

Stage

يُكرّم

"مختار

المخاتير"

صنيفر!

LBCI التالي
"قلب بيي كلّو حب ومحبة"... نجل الراحل إيلي صنيفر يتحدث عن مرض والده وتدهور حالته الصحية! (فيديو)
بعد علاقة دامت سبع سنوات... عروس تكسر القيود الاجتماعية وتطلب يد حبيبها الأجنبي: من هو العريس؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
14:00

"قلب بيي كلّو حب ومحبة"... نجل الراحل إيلي صنيفر يتحدث عن مرض والده وتدهور حالته الصحية! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-13

الفنان والشاعر يحيى جابر لـ "عشرين 30": المسرح اللبناني لطالما عالج وتناول مشاكل المجتمع اللبناني وليس كما قال وجدي معوض

LBCI
فنّ
2024-05-04

شيرين عبد الوهاب تنهار بالبكاء على المسرح وتعجز عن إكمال الأغنية.. "مع السلامة يا حبيبي" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2024-04-22

مذكرة تفاهم بين العراق وتركيا وقطر والإمارات للتعاون في مشروع "طريق التنمية"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
14:00

"قلب بيي كلّو حب ومحبة"... نجل الراحل إيلي صنيفر يتحدث عن مرض والده وتدهور حالته الصحية! (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2024-05-15

بعد علاقة دامت سبع سنوات... عروس تكسر القيود الاجتماعية وتطلب يد حبيبها الأجنبي: من هو العريس؟

LBCI
اخبار البرامج
2024-05-15

"أبو رعب" يخلع القناع للمرة الأولى ويروي قصته المؤثرة... تعرّفوا إلى البطل الصغير محمد!

LBCI
اخبار البرامج
2024-05-11

"لا أندم على شيء وتعلمت من أخطائي"... فادي الخطيب: الحكمة هي القلب والروح وهذه وصيتي لأولادي!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-05-16

الجميل لـ"جدل": أي التزام لبناني بابقاء النازحين في لبنان هو خيانة عظمى ونحن لسنا بحاجة للـunhcr لمعرفة من دخل الى لبنان وكل نازح لا يملك اوراقا ثبوتية يجب ترحيله

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-11

إقفال تلفزيون لبنان...

LBCI
أخبار سياسية
2024-04-21

دريان: لانتخاب رئيس للجمهورية وتعزيز الوحدة الوطنية والاسلامية

LBCI
أمن وقضاء
2024-04-22

جولة لفرق الإقتصاد جنوبًا وتسطير محضري ضبط بحق مخالفين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:58

إسرائيل تدافع عن الضرورة العسكرية لهجومها على قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

الإتحاد اللبناني لكرة السلة يمنح الجيل الجديد الفرصة لاكتساب الخبرات عبر بطولات عديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لفتة من مؤسسة "تكريم" تجاه البروفسور الراحل روبير صاصي في موناكو وتكريم شخصيات إستثنائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بوتين وشي يضعان الغرب أمام مفترق من التساؤل…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تداعيات النزوح الإقتصادية والإجتماعية والديموغرافية بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

أجهزة الأمن الإسرائيلية أوصت بإنهاء الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

دوما: بلدة نموذجية بإقتصادها وإنمائها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

"مشوار رايحين مشوار" إلى دوما التي تحتفل بلقب أجمل البلدات السياحية حول العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
13:16

مذكرة بتمديد مهلة قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية

LBCI
امن وقضاء
04:35

مصلحة تسجيل السيارات والآليات: مواعيد فتح مركز الدكوانة لفك حجز المركبات والدراجات

LBCI
فنّ
03:38

هل سيلقى القبض على اصالة نصري فور وصولها إلى لبنان؟

LBCI
اقتصاد
02:14

إنخفاض إضافي بأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
06:15

وزارة السياحة تطلق الحملة السياحية الصيفية: "مشوار رايحين مشوار"

LBCI
منوعات
08:13

سمعوا صرخاته من تحت الأرض... دُفن حيًا لـ4 أيام وهكذا خلصوه: جريمة قتل انكشفت وهذا مصير المدفون! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!

LBCI
فنّ
04:51

ممثلة مصريّة تعرّضت للتحرّش في حفل وائل جسار.. والنيابة العامة تتدخّل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More