عشق المسرح منذ الطفولة وترك بصمة لا تُنسى... The Stage يُكرّم "مختار المخاتير" إيلي صنيفر!

سلّطت حلقة الليلة من برنامج "المسرح" أو The Stage من تقديم الإعلامية كارلا حداد عبر شاشة الـ LBCI، الضوء على مسيرة الممثل والفنان اللبناني الراحل إيلي صنيفر المليئة بالنجاحات.

واستضافت الإعلامية كارلا حداد إيلي وباتريك صنيفر، نجلي الفنان الراحل للحديث عن بداياته في عالم التمثيل وتأثيره عليهما خاصةً في مرحلة الطفولة.

وتحدث نجله إيلي صنيفر عن بدايات والده في عالم المسرح والتمثيل، وقال إن "والده عشق المسرح منذ طفولته بعد مشاركته في العديد من الأعمال المسرحية في قريته".

كما كشف بعض التفاصيل عن حادثة التسمم التي تعرّض لها والده أثناء أدائه شخصية جمال باشا السفاح، إذ شرب كمية كبيرة من مشروب غازي تم وضعه في كوب من النحاس.

ولفت إلى أن "مسلسل ست الحبايب يا بابا هو العمل الأقرب إلى قلب والده".

وفي سياق متصل، تحدث نجله باتريك عن شخصية والده الحنونة والصالحة، مؤكداً أن والدتهما حياة لم تندم على قرارها بالزواج منه.

وبدورها، أشادت الليدي مادونا بالممثل الراحل إيلي صنيفر الذي تعرفت إليه للمرة الأولى في إذاعة لبنان، لافتةً إلى أنه "لن يتكرر".

وقالت مادونا إنها شعرت بروح الفكاهة الموجودة لديه، مشيرةً إلى أنها "تعتبره بمثابة والدها ومستشارها".

وكشف الممثل منير كسرواني عن لقائه بالممثل الراحل إيلي صنيفر للمرة الأولى في منطقة الكسليك حيث قام بتقليده، مشيراً إلى أنه "خرج عن النص في المسرحيات التي قدمها في العديد من الأحيان".

وتوّجهت الفنانة نانسي عجرم إلى الفنان الراحل إيلي صنيفر بالقول إنه "شخصية فنية استثنائية استطاعت ترك بصمة كبيرة في قلوب جميع الناس".

وتحدّث الموسيقي ميشال فاضل عن علاقته بالفنان الراحل إيلي صنيفر الذي آمن بموهبته، وكشف أنه قدّم له الفرصة لإظهار موهبته الموسيقية من خلال تلحين وتأليف الشارة والموسيقى التصويرية الخاصة بأحد أعماله التلفزيونية.

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