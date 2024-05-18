"حصل خلاف"... أغنية لراغب علامة كانت لإيهاب توفيق أولاً: ما هي؟

بعدما تكلّم عن الفنانين اللبنانيين ودورهم في مصر، أعلن الفنان المصري إيهاب توفيق خلال حلوله ضيفاً على رودولف هلال في "المجهول" أن إحدى أغنيات السوبر ستار راغب علامة كانت له أولا.

وفي التفاصيل، ألمح الإعلامي رودولف هلال أن أغنية "شفتك اتلخبطت" كانت تابعة لنجم بعيداً عن راغب علامة، ليؤكّد إيهاب توفيق أن الأمر صحيحا.

وكشف أنها بالأصل كانت له وسُجلت في الاستديو إلا أن خلافاً وقع ما أدّى إلى انتقال الأغنية للنجم اللبناني راغب علامة.

وبدوره، أكّد هلال أنها ليست المرة الأولى الّتي يحصل فيها ذلك مع النجم المصري إيهاب توفيق.

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